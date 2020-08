Weniger Corona-Tote: Warum das kein Grund zur Entwarnung ist

Auch hat das Durchschnittsalter der Erkrankten seit der Hochphase der Pandemie im März und April abgenommen. Lag das Durchschnittsalter aller gemeldeten Neuinfektionen Ende April bei 50 Jahren (21. April, KW14, Quelle) liegt es aktuell bei 46 Jahren (26. August KW34, Quelle).

Mit dem Stand 28. August werden 38 Covid-19 Patient*innen in Bayerischen Krankenhäusern behandelt. Davon sind 22 in Intensivbehandlung und werden beatmet. Das geht aus der öffentlich zugänglichen Datenbank “DIVI-Intensivregister” hervor. Die Gesamtzahl an Intensivbetten in bayerischen Krankenhäusern und Kliniken beträgt 4.313. Frei sind aktuell 1.243 Betten.Die Auslastung an Intensivbetten ist aktuell nicht an der Belastungsgrenze. Das Alter der aktuell behandelten Covid-19-Patient*innen ist aus Datenschutzgründen nicht einsehbar. (Quelle)

In der Wissenschaft gibt es bereits seit längerem Diskussionen darüber, ob eine Covid-19-Erkrankung bei jungen Menschen zu einem milderen Krankheitsverlauf führt als bei Risikogruppen (älteren Personen, Menschen mit Vorerkrankungen).

Alter und Viruslast entscheidend

Tatsächlich scheinen zwei Faktoren ausschlaggebend zu sein. Zum einen das Alter der Erkrankten, zum anderen die sogenannte Viruslast.

Das durchschnittliche Alter der an oder mit Corona verstorbenen Personen in Deutschland liegt aktuell bei 81 Jahren (Stand 26.08.2020). Von den insgesamt 9.280 Corona-Toten hierzulande, waren 85 Prozent (7.932) über 70 Jahre. Der Anteil der unter 40-Jährigen an der Gesamtzahl der Corona-Toten liegt bei 0,4 Prozent (36 Personen). Das geht aus dem Situationsbericht des Robert Koch-Institut vom 26. August 2020 hervor. (Quelle)

Bereits Ende Juni veröffentlichten Susanna Felsenstein und Christian Hedrich in der Fachzeitschrift "The Lancet" einen Beitrag über Krankheitsverläufe bei jüngeren Menschen und Kindern. (Quelle)

Darin schreiben die beiden Mediziner, dass zwischen 10 und 20 Prozent aller Covid-19 Patient*innen ein "schweres oder lebensgefährdendes Lungenversagen" erleiden oder eine Überreaktion des Immunsystems, ein sogenannter Zytokin-Sturm, einsetzt.