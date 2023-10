Weltvegetariertag: Fakten zur vegetarischen Ernährung

An Fleisch scheiden sich die Geister. Während die einen es täglich oder zumindest oft essen wollen, verzichten die anderen nahezu oder sogar ganz darauf. Beweggründe für Vegetarier, sich fleischlos zu ernähren, sind das Leid der Tiere, die Folgen der Fleischproduktion fürs Klima, aber auch die eigene Gesundheit.

Gut zehn Prozent der Bevölkerung in Deutschland – das sind rund acht Millionen Menschen – verzichten auf Fleisch, heißt es von der Verbraucherzentrale. Der Trend ist eindeutig: Seit 2019 ist die Konsummenge von Fleisch um fast 14 Prozent gesunken. Auf der anderen Seite ist der Umsatz mit Fleischalternativen im Lebensmittelhandel von 266 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 611 Millionen Euro im Jahr 2021 gestiegen. Auch der Absatz von Milchersatzprodukten hat sich zwischen 2018 und 2020 verdoppelt, wie das Umweltbundesamt (UBA) schreibt.

Am 1. Oktober ist Weltvegetariertag

An diesem 1. Oktober wird der Weltvegetariertag begangen. Der Aktionstag wurde 1977 beim Welt-Vegetarier-Kongress in Schottland von der "North American Vegetarian Society" ins Leben gerufen. Ziel war es, die Vorzüge der vegetarischen Lebensweise bekannter zu machen. 1994 zog die britische "Vegan Society" nach und führte am 1. November den Weltvegantag ein.

