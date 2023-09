Schlagabtausch und Faktencheck: Die Woche vor der Wahl bei BR24

In der Woche der Landtagswahl liefern sich Spitzenkandidaten bei BR24 zweimal einen Schlagabtausch. In Analysen und Faktenchecks bereiten wir die Aussagen für Sie auf. Antworten auf Ihre Hinweise in Kommentarfeldern erhalten Sie weiterhin von unserem Projekt "Dein Argument". Stets online verfügbar und bereits jetzt eines der meistgeklickten Informationsangebote: der BR24 Kandidatencheck. Direkt am Wahlabend und am Tag danach halten wir Sie auch mit BR24live-Streams auf dem Laufenden und richten uns dabei auch direkt an die Online-Community.

Konfrontation zwischen Söder und Hartmann am 3. Oktober

Für Dienstag, den 3. Oktober, haben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Oppositionsführer und Herausforderer Ludwig Hartmann (B'90/Grüne) ihre Teilnahme an der Sendung "BR24 Wahl - Die Konfrontation" zugesagt. Beginn ist um 20.15 Uhr. Es moderiert BR-Chefredakteur Christian Nitsche, zusammen mit Julia Büchler. Die Sendung des BR Fernsehens wird sowohl im Online-Stream von BR24live als auch im Hörfunk bei BR24 übertragen.

Mittwoch, den 4. Oktober, heißt es dann wieder "BR24 Wahl - Die Konfrontation". Dann treffen um 20.15 Uhr die Spitzenkandidaten von Freien Wählern, AfD, SPD und FDP aufeinander. Diskutieren werden: der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Martin Böhm (AfD), Florian von Brunn (SPD) und Martin Hagen (FDP). Es moderiert BR-Chefredakteur Christian Nitsche, dann zusammen mit Ursula Heller. Auch diese TV-Sendung wird sowohl im Stream von BR24live online als auch im Radio übertragen.

"Wir versprechen uns von diesen Formaten, dass die Unterschiede zwischen den Parteien beziehungsweise zwischen Regierung und Opposition noch deutlicher werden. Ein so konzentrierter Schlagabtausch kann nach unseren Wahlarenen und dem Sechskampf Anfang September nochmals Mehrwert für die Wählerinnen und Wähler bieten", sagt BR-Chefredakteur Christian Nitsche.

Analysen und Faktenchecks

Auf jeden Schlagabtausch folgen Analysen. Wie bereits bei dem vorangegangen "BR24 Wahltalk" und den "Wahlarenen" mit Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Landtagsparteien wird das #Faktenfuchs-Team Aussagen der Politikerinnen und Politiker überprüfen und einen Faktencheck veröffentlichen.

Weitere Analysen zur bevorstehenden Landtagswahl in Bayern, aktuelle Berichterstattung und Hintergründe erhalten Sie wie gewohnt auf BR24.de und gesammelt auf unserer Überblickseite:

BR24live am Wahlabend

Eng verzahnt mit dem TV- und Hörfunk-Programm streamt BR24live online auf BR24 am Wahlabend Prognosen, bisherige Ergebnisse, Hochrechnungen und die Diskussionsrunde mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern. Zudem bringt BR24live über den Abend verteilt Updates mit Einordnungen, Erläuterungen wichtiger Begriffe und Kommentierungen in den sozialen Netzwerken. Beginn ist gegen 17 Uhr mit einem Warm-up.

In einem Community-Format, das von 21 bis 22 Uhr auf BR24.de, in der BR24App, auf den BR24 Social-Media-Kanälen und im BR24Radio zeitgleich ausgestrahlt wird, können sich User, Zuschauer und Hörer mit ihren Fragen und Kommentaren am Stream beteiligen. Expertinnen und Experten des BR diskutieren und beantworten diese Fragen dann live.

Am Montag nach der Wahl wird BR24live die Pressekonferenzen der Parteien jeweils streamen und mit Expertinnen und Experten aus der BR-Landespolitik einordnen.

"Dein Argument": Ergänzungen durch User-Hinweise

BR24 nimmt schon lange Anregungen aus der Community auf. Mit dem Projekt "Dein Argument" geschieht dies rund um die Landtagswahl noch intensiver. Argumente aus den Kommentarspalten werden nach journalistischen Standards geprüft und Beiträge damit erweitert. Hinweise von Userinnen und Usern sollen größere Sichtbarkeit bekommen und als Ergänzung Teil der Berichterstattung von BR24 werden. Aus Themenideen können zudem neue Beiträge entstehen. Dabei geht es um zusätzliche, nachprüfbare Fakten, nicht um Meinungen oder Haltungen.

Der BR24 Kandidaten-Check

Bereits jetzt unter den meistgeklickten Artikeln zur Landtagswahl: Der BR24 Kandidaten-Check mit Antworten auf die Frage: Wofür stehen die Direktkandidatinnen und -kandidaten? Ihnen allen haben wir dieselben Fragen zu den relevantesten Themen des Wahlkampfs gestellt, mehr als 800 haben teilgenommen. In unserem Tool können Sie Ihren Wohnort, Stimmkreis oder Ihre Postleitzahl eingeben und herausfinden, wie die Bewerber auf unsere Fragen geantwortet haben.