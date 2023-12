Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Bundespolizei beschlagnahmt deutlich mehr illegales Feuerwerk

Bundespolizei beschlagnahmt deutlich mehr illegales Feuerwerk

Im Jahr 2023 hat die Polizei in Selb und Waidhaus an den Grenzübergängen zu Tschechien deutlich mehr illegales Feuerwerk beschlagnahmt. Das liegt an verstärkten Kontrollen, aber auch an einem Fall, bei dem ein Pickup bis unters Dach beladen war.