Tipps gegen Mücken: Hilfreiche Hausmittel

Alkohol und Körpergeruch sind für Mücken attraktiv

Unser Geruch ist eine Frage der Gene und es ist sozusagen Schicksal, ob wir eine Einladung zur Blutmahlzeit für Mücken ausstellen oder nicht. Allerdings ist das für Nicht-Mücken-Lieblinge nur begrenzt ein Grund zur Freude. Denn steht kein "besser" duftendes Opfer zur Verfügung, wird sich auch mit der "zweiten Wahl" begnügt.

Was wir beeinflussen können, ist die zweite Vorliebe der Mücken: den Alkohol. Denn auch Alkoholkonsum erhöht unsere Attraktivität bei den Insekten. Eine Studie der Universität Regensburg bestätigt, dass Testpersonen nach dem Genuss von Alkohol deutlich häufiger gestochen wurden als ohne. Mücken mögen offensichtlich eine Alkoholfahne. Auch der Atem von Schwangeren zieht Mücken mehr an, weil sie besonders viel Kohlendioxid ausatmen.

Tipps gegen Mückenstiche

Ist man ein Mücken-Liebling, hilft es, den Hautgeruch zu verändern - zum Beispiel mit Mückenabwehrmitteln, die man auf die Haut aufträgt. Denn dann riecht die Haut anders - und für Mücken nicht mehr so anziehend. Wichtig ist, das Mittel großflächig und gleichmäßig aufzutragen. Die Mücken nutzen jede freie Stelle gnadenlos aus. Mehr Tipps gegen Mückenstiche:

Ein Ventilator soll den für Mücken angenehmen Körpergeruch besser verteilen, sodass die Plagegeister ihn nicht so intensiv wahrnehmen können.

Öfter Duschen, vor allem, wenn man geschwitzt hat.

Kein Alkohol.

Meiden Sie die Nähe von Gewässern - gerade in der Dämmerung.

Tragen Sie eher helle Kleidung, Mücken fliegen eher auf dunkle Textilien. Ein weiterer Vorteil: Auf den hellen Klamotten erkennen Sie einen Angreifer besser.

Auch wenn es schwerfällt: Den Körper möglichst durch Kleidung bedecken und auf Shorts und Sommerkleidchen verzichten. Damit machen Sie es den Tierchen zumindest nicht ganz so einfach. Kriebelmücken halten Sie aber so zuverlässig fern, denn sie können nicht durch die Kleidung durchbeißen.

Versiegeln Sie ihre Fenster vor tierischen Eindringlingen mit Fliegengittern. Sie halten neben Fliegen und Mücken auch anderes Getier wie Stinkwanzen oder Bernstein-Waldschaben zuverlässig fern.

Insektenschutzmittel: DEET, Icaridin und ätherische Öle

Will man den lauen Sommerabend im Freien verbringen, kann man Mücken mit sogenannten "Repellents" fernhalten. Am stärksten wirkt der Wirkstoff Diethyltoluamid, kurz DEET. Er schützt nicht nur gegen heimische Mücken, sondern auch gegen invasive Einwanderer wie die Tigermücke. Wer Auslandsreisen in Gebiete plant, in denen Malaria, Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber oder das Zika-Virus auftreten, ist gut beraten, sich damit einzudecken. Augen und Schleimhäute sollte man aber in jedem Fall aussparen, denn DEET kann zu Reizungen führen.

Der Wirkstoff Icaridin hat eine ähnliche Wirkung wie DEET, reizt aber die Schleimhäute weniger. Er hält in Deutschland und Mitteleuropa die Stechmücken fern.

Einige setzen auch auf natürliche Mückenabwehr mit dem Wirkstoff Eucalyptus citriodora-Öl, kurz PMD, oder auf ätherische Öle wie Teebaum- oder Zitronengrasöl. Ein Test von Stiftung Warentest bescheinigt diesen Mittel allerdings ein etwas schlechteres Ergebnis.

So behandeln Sie Mückenstiche - mit Kälte oder Hitze

Wenn eine Mücke zusticht, gelangt ein bestimmtes Protein unter die Haut, welches die Blutgerinnung hemmt. Dagegen wehrt sich der Körper und die Stelle beginnt zu jucken. Deshalb ist die erste Tat, nachdem sie eine Mücke erwischt hat, den Stich zu kühlen. Ob mit einem Eisbeutel (Vorsicht Erfrierungen), einem gekühlten Löffel oder einem kühlenden Gel - Kälte verringert den Juckreiz. Hat sich ein Stich entzündet, weil man zum Beispiel zu heftig gekratzt hat, hilft eine kühlende Creme mit Cortison-Anteil. Im Zweifelsfall ist sogar ein Arztbesuch vonnöten, wenn die Entzündung schlimmer wird.

Aber auch mit Hitze kann man den Juckreiz bei Mückenstichen lindern, denn Hitze zerstört das Protein. Dazu gibt es im Handel sogenannte Anti-Stich-Stifte. Im Kopf des Stiftes ist ein Wärme-Plättchen, das auf den Stich gehalten wird. Die Temperatur ist auf 51 Grad Celsius begrenzt, sodass Verbrennungen vermieden werden. Der Tipp, einen erhitzen Löffel auf den Stich zu drücken, funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Allerdings besteht hier die Gefahr, sich zu verbrennen, da man die Temperatur nur schwer regulieren kann. Je eher das Ganze passiert, desto besser.

Wie hält man Mücken in Haus und Garten fern?

Wenn man verhindern will, dass sich Mücken und ihre Nachkommen besonders wohlfühlen, sollte man vermeiden, mögliche Brutplätze anzubieten. Mit Wasser gefüllte Regentonnen sollten abgedeckt werden, und Vogeltränken, Blumenvasen, gefüllte Gießkannen etc. sollten mindestens einmal in der Woche geleert werden. Denn länger stehendes Wasser zieht Mücken besonders an.

Das ist allerdings nur ein Versuch, die Blutsauger fernzuhalten. Denn sind in der Nähe Nachbarn, die das Ganze nicht so genau nehmen, kann man die Umgebung nicht mehr mückenfrei halten.

Mit einem Meer von Aromapflanzen gegen Mücken

Gartenexpertin Brigitte Goss von der Sendung "Wir in Bayern" empfiehlt, einen Garten oder Balkon anzulegen, in dem Pflanzen wachsen, deren Geruch Mücken nicht mögen: Dazu gehören Aromen wie Knoblauch, Zitrone, Geranienduft und Lavendel. Sie schrecken, so Goss, die Mücken ab. Allerdings reichen da vereinzelte Pflanzen nicht aus, es muss sich schon um ein Meer aus Aromapflanzen handeln.