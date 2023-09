Studie bestätigt: Gewichtsabnahme ist Schlüssel gegen Diabetes

In Deutschland ist bei circa 7,2 Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 Jahren ein Diabetes mellitus, so der Überbegriff für die Zuckerkrankheit, bekannt. Circa 90 bis 95 Prozent davon seien an Typ-2-Diabetes erkrankt, heißt es auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums.

Prädiabetes nicht unterschätzen

Bei Prädiabetes, der Vorstufe der Zuckerkrankheit, liegt der Blutzucker dagegen höher als bei Gesunden, aber nicht so hoch wie bei Diabetikern. Unterschätzt werden darf diese Vorstufe der Zuckerkrankheit trotzdem nicht: Denn teilweise kann es schon in diesem Stadium zu schweren Komplikationen im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems und der Nieren kommen, die die Lebenserwartung deutlich verringern.

Gewichtsabnahme als Schlüsselfaktor

Manchmal werden Prädiabetiker erst nach einer Weile zuckerkrank - das müsse aber nicht so sein, zeigt eine Studie des Deutschen Diabeteszentrum in Tübingen: Prädiabetes lässt sich häufig wieder eindämmen.

Der Schlüssel liegt in der Gewichtsreduktion - bis der Prädiabetes nicht mehr existent ist und sich die Zuckerregulation normalisiert hat. Oft reichen fünf bis zehn Prozent Gewichtsabnahme, um den Zuckerstoffwechsel deutlich zu verbessern und aus der Gefahrenzone herauszukommen.

Mediziner: "Ziel wäre Rückführung des Prädiabetes"

Das bestätigt auch Reiner Jumpertz-von Schwartzenberg, der an der Uniklinik Tübingen Prädiabetiker mit einem gezielten Bewegungsprogramm sowie einer Ernährungsberatung behandelt: "Bis jetzt ist es so, dass es eine definierte Anzahl an Ernährungsberatungen gibt oder 'geh soundso oft ins Fitnessstudio, und das machst du soundso lang', aber ein wirkliches Ziel gibt es bislang gar nicht", moniert der Mediziner. Weiter erklärt er: "(...) Wir propagieren in dieser Studie nun, dass wir uns grundsätzlich ein Ziel setzen sollten, und dieses Ziel wäre die Rückführung des Prädiabetes."

Nach einem Jahr haben das etwa 40 Prozent der Probanden erreicht, viele brauchen jedoch länger. Aber die Daten zeigen auch: Wer es einmal geschafft hat, die Vorstufe des Diabetes wieder loszuwerden, der wird auch später nur noch selten zuckerkrank.