Der Astronom Tycho Brahe: Der Herr der Sterne

Als letzten Willen hatte Brahe noch die Hoffnung ausgesprochen, Kepler möge sich doch bei der Ausarbeitung seiner Theorien an das Tychonische und nicht an das Kopernikanische Weltbild halten. Ein Versprechen, dass Kepler als Brahes Nachlassverwalter und Nachfolger zwar zunächst respektiert und in einigen Berechnungen auch aufgreift. Letztlich ist Kepler aber gerade durch Brahes langjährige, hartnäckige und systematische Himmelsbeobachtungen in der Lage, das Tychonische System zu widerlegen und das Kopernikanische zu präzisieren. So wird Brahe letztlich zum Vermittler zwischen Mittelalter und Neuzeit.

Im Audio: Tycho Brahe und Johannes Kepler treffen sich in Prag (04.02.1600)