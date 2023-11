Der Winter naht: LBV gibt Tipps für selbstgemachtes Vogelfutter

Naturnaher Garten ist beste Futterquelle

Besser noch als selbstgemachte Futtermöglichkeiten, seien für unsere heimischen Vögel naturnahe Gärten mit ausreichend natürlichen Nahrungsquellen. Darauf weist der LBV in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich hin, denn: "Buch- und Grünfink picken an samentragenden Stauden. Amseln stürzen sich auf Fallobst und Regenwürmer, die sie unter liegengelassenem Laub finden. Stieglitze und Zeisige bedienen sich an den Samen der wilden Karde", so Angelika Nelson.

Und die Vogelexpertin hat noch mehr Beispiele parat: Kohl- und Blaumeise suchen im Winter in hohlen Stängeln nach Insekten, die dort in Winterstarre gefallen sind. Die Beeren des Efeus an der Hauswand sind eine beliebte Nahrungsquelle bei Amsel, Drossel und Star. Deshalb erinnert der LBV Gartenbesitzer und -besitzerinnen daran, jetzt schon Stauden und Sträucher für das kommende Jahr zu pflanzen