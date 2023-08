Historischer Rekord bei Weißstorchpaaren in Bayern

Rekord beim Bestand der brütenden Weißstörche in Bayern: In diesem Jahr wurden mehr als 1.200 brütende Weißstorchenpaare im Freistaat erfasst – das ist die größte Anzahl, die seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1900 gezählt wurde. Das teilt Storchenexpertin Olga Wieding vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) mit, bei dem die Storchenpaare gemeldet werden.

Oettingen und Uehlfeld bleiben Storchen-Hochburgen

Schon im vergangenen Jahr galt die Marke von 1.000 Paaren als geknackt. Laut Olga Wieding gab es die meisten Neuansiedlungen erneut vor allem in Westbayern, und zwar oft in ohnehin schon dicht besetzten Gebieten wie Oettingen im schwäbischen Ries und Uehlfeld im mittelfränkischen Aischtal.

Aber auch aus Ostbayern wurden dem LBV neue Storchennester gemeldet, so zum Beispiel in den Städten Amberg, Neumarkt in der Oberpfalz oder Schwandorf.

1988: Tiefstand mit 58 Weißstorchpaaren in Bayern

Nach dem alarmierenden Tiefststand vor 35 Jahren, als 1988 nur noch 58 bayerische Brutpaare gezählt wurden, steigt die Population des Weißstorchs im Freistaat seit Anfang des Jahrtausends stetig an, so der LBV weiter. Die Naturschützer vermuten sogar, dass der aktuelle Bestand noch höher ist, weil viele Menschen gar nicht wüssten, dass der LBV die Zahl der Weißstörche erfasst und deswegen auch nicht melden würden.

Hilfsprogramm und verändertes Zugverhalten helfen Storchbestand

Als Gründe für die Bestandserholung gibt der LBV unter anderem ein von ihm ausgearbeitetes Programm an: Mit dem 1984 vom LBV im Auftrag des Landesamts für Umwelt (LfU) gestarteten Artenhilfsprogramm Weißstorch wurden Nahrungsflächen und Nisthilfen in Bayern gesichert und neu angelegt.

Im Laufe des Projekts stellte sich aber auch heraus, dass der Bestand und Bruterfolg der Weißstörche im Freistaat zudem stark von Gefahren auf dem Zug und in den Überwinterungsgebieten abhängig sind. Seit den achtziger Jahren beobachten die Expertinnen und Experten einen Wandel im Zugverhalten der Störche.

"Ein Großteil der bayerischen Störche, die über die Westroute in den Süden ziehen, überwintert immer häufiger direkt in Spanien. Sie sparen sich dabei die Überquerung des Mittelmeers und weitere Gefahren, wie Nahrungsmangel oder Bejagung, die auf dem Weg in die afrikanischen Überwinterungsgebiete drohen", so die LBV-Biologin. Dieses veränderte Zugverhalten sorge dafür, dass immer mehr Störche wieder zu uns nach Bayern zurückkommen.

Video: Rückkehr der Weißstörche nach Bayern im Frühjahr 2023