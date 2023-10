"Respekt Coaches" an Schulen: Demokratiebildung wird gekürzt

"Respekt Coaches" sind pädagogische Fachkräfte, die im Rahmen eines Bundesprogramms präventiv an Schulen arbeiten. In ganz Deutschland sind insgesamt 384 Respekt Coaches an 555 Schulen tätig. Auf Bayern fallen 52 solcher Fachkräfte, im Einsatz an 82 Bildungseinrichtungen. Sonja Schmidt-Haas, Respekt Coach vom Jugendmigrationsdienst München, sagt: "Wir sind keine Lehrkräfte. Mit uns können die Schülerinnen und Schüler offen über ihre Themen sprechen und Lösungsstrategien erarbeiten. Wir können gemeinsam überlegen: Was können wir tun, damit unsere Gesellschaft ein demokratischer, weltoffener Ort bleibt?"

Respekt Coaches: Präventive Arbeit gegen Extremismus, Rassismus oder Mobbing

Laut Schmidt-Haas geht es vor allem um Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung: "Und es geht darum, dass sie merken: Partizipation ist wichtig." Hauptziel ist dabei, junge Menschen vor verschiedenen Formen von Extremismus, Rassismus oder Mobbing zu schützen.

Zentral: Die Perspektiven der Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse erweitern, damit sie verschiedene Weltanschauungen und Lebensweisen besser verstehen können. Auf diese Weise soll das Programm langfristig zu einem gesunden Schulklima, stärkerem Zusammenhalt und mehr demokratischer Bildung beitragen. Gefördert wird das Ganze bislang vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend um Ministerin Lisa Paus (Grüne). Im laufenden Jahr werden bundesweit 31 Millionen Euro an Mitteln für das Programm bereitgestellt. Doch das soll sich ändern.

Förderung eingestellt: "Know-how wird an die Länder überführt"

Aufgrund von Haushaltskürzungen ist angedacht, das "Respekt Coaches"-Bundesprogramm einzustellen und die Verantwortung dafür auf die Länder zu übertragen. Ein Sprecher des Bundesministeriums sagt dazu: "Die Bundesregierung plant mit dem neuen Startchancen-Programm einen massiven Ausbau der Sozialarbeit an Schulen. Daher wurde entschieden, dass das wichtige Know-how, das im Bundesprogramm 'Respekt Coaches' zur Vermittlung von demokratischen Werten, Respekt und Toleranz sowie einer kritischen Auseinandersetzung mit den Ausprägungen von Extremismus an Schulen gewonnen wurde, Schritt für Schritt weiter in die Schulen verlagert und somit zunehmend in den Kompetenzbereich der Länder überführt wird." Laut dem Bundesministerium werden die Umsetzung und der genaue Zeitpunkt dafür derzeit zwischen Bund und Ländern geklärt.

Für junge Menschen gibt's weniger – wegen Haushaltskürzungen

Für Respekt Coach Sonja Schmidt-Haas fällt so wohl ein Herzensprojekt weg: "Ich finde es furchtbar. Es ist nicht nachvollziehbar, warum dieses Projekt abgesetzt wird, warum wir in diesen Inhalten nicht weiterarbeiten dürfen", sagt sie. Einzuordnen ist das Ganze auch in den Kontext bereits beschlossener Kürzungen für den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) um 44,6 Millionen Euro (18,6 Prozent). Die Mittel für den KJP waren in den Jahren 2022 und 2023 erhöht worden, um den gestiegenen Aufgaben der Jugendverbände gerecht zu werden. Der aktuelle Regierungsentwurf sieht jedoch vor, diese Mittel auf das Niveau von 2019 zurückzuführen.

"Fatales Signal": Kritik an der Einstellung des Bundesprogramms

Ein "fatales Signal" für junge Menschen in Deutschland sei das, so die Kritik vonseiten des Deutschen Bundesjugendrings. Die Streichung von Mitteln für das Bundesprogramm könnte etablierte Strukturen gefährden, die für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von großer Bedeutung seien. Bei der Unterstützung junger Menschen zu sparen, sei ein "fiskalischer Trugschluss", der Deutschland in Zukunft noch teuer zu stehen kommen werde, so Wendelin Haag, Vorsitzender des Bundesjugendrings.

Dass ihre Arbeit etwas bewirkt, daran zweifelt Respekt Coach Sonja Schmidt-Haas jedenfalls nicht: "Man merkt, dass die Jugendlichen anders mit Themen wie Diskriminierung, Beleidigungen umgehen. Man merkt, dass sie ruhiger an solche Situationen herangehen, reflektierter." In Zeiten von öffentlichen Solidaritätsbekundungen für Hamas-Terroristen nach den Angriffen auf Israel mag das ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Ausgrenzung und Hass in Deutschland und Bayern sein – noch.