Kinderarmut an Schulen: Lösungsansätze der BR24 Community

💬 Mitdiskutieren lohnt sich: Dieser Beitrag im Rahmen des BR24 Projekts "Dein Argument" greift User-Kommentare zur Berichterstattung über Kinderarmut auf. 💬

Im Vergleich zum vorangegangen Schuljahr haben Lehrerinnen und Lehrer einen Anstieg von Kinderarmut in ihren Schulen festgestellt: Dies ist ein Ergebnis des "Schulbarometers" der unternehmensverbundenen Robert Bosch Stiftung, einer repräsentativen Umfrage zur Situation an Schulen. Eine verbindliche Definition von Kinderarmut gibt es nicht. Sie muss aber immer im Zusammenhang mit der Familiensituation betrachtet werden. Was kann Deutschland zur Bekämpfung von Kinderarmut tun? Eine Frage, die auch die BR24 Community umtreibt.

Schulausbau statt Zahlung an Eltern?

Ein "echter Reformplan" müsse her, fordern User wie "Marichi": gut ausgestattete Ganztagsschulen, Schulmaterial vor Ort, gesundes Essen fünf Tage die Woche. Doch woher soll das Geld dafür kommen? Einige Kommentatoren schlagen vor: familien- und sozialpolitische Leistungen für die Eltern kürzen, stattdessen das Geld direkt in die Schulen investieren. In der Diskussion über die Kindergrundsicherung in Deutschland verfing dieser Gedanke immer wieder. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) warf die Frage auf, ob Investitionen in Kitas und Schulen mehr helfen würden, als Eltern Geld zu überweisen – wobei er das Thema Migration hinzuzog. Ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Akteure beklagt in diesem Zusammenhang pauschale Vorurteile gegenüber armen Familien.

Doch auch User "verzweifelt" meint bei BR24: "Anscheinend werden die Gelder einfach zweckentfremdet." Rechtlich gibt es beispielsweise fürs Kindergeld keinen festgelegten Verwendungszweck. Gedacht ist es aber für das Kindeswohl. 2018 trat eine Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung Vorurteilen entgegen, wonach finanzschwache Eltern die Gelder etwa für Alkohol, Zigaretten oder Unterhaltungstechnik ausgeben würden. Ein massiver Missbrauch sei nicht nachweisbar, ein Generalverdacht nicht angebracht. Vielmehr werde der Zuschuss oft in bessere Betreuung oder Hobbys investiert, so die Studie – in deren Stichproben allerdings die besonders von Armut betroffenen Familien (die sogenannten Hartz-IV-Familien) außen vor blieben.

Problem Personalmangel

Doch spinnt man den eingangs angeführten Gedanken weiter, ist viel Personal nötig – für die Sanierung der Schulen, für die Ganztagsbetreuung der Kinder, für guten Unterricht. Ein Aspekt, den ein User schon vor ein paar Wochen zum Thema Kinderarmut anführte: