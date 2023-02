Per Webcam live dabei: Wanderfalken auf Nürnberger Burg brüten

Das Wanderfalkenweibchen auf der Nürnberger Kaiserburg hat ein erstes Ei gelegt. Interessierte, die das Leben des Vogel-Pärchens über eine Webcam verfolgten, meldeten am Sonntag um 17 Uhr 43 die Sichtung des ersten Eis, das von den beiden Vögeln nun abwechselnd bebrütet wird. Weitere Eier können noch folgen. Vergangenes Jahr waren es vier.

Fast drei Millionen schauten beim Brüten zu

Die Wanderfalken, die seit Jahren auf dem Sinwellturm der Kaiserburg brüten, sind echte "Publikumslieblinge" – nach Angaben der Regierung von Mittelfranken, die das Projekt "Lebensraum Burg" betreut, verfolgten im vergangenen Jahr fast drei Millionen Menschen über zwei Webcams das brütende Vogelpaar. Ende Januar hatten die beiden Altvögel den Brutplatz wieder eingenommen. Vergangene Woche konnte dann eine Paarung vor laufender Kamera beobachtet werden.

Jungvogel starb nach Kollision

Im vergangenen Jahr haben die beiden Wanderfalken vier Jungvögel großgezogen, von denen aber einer nach einer Kollision mit einer Scheibe des Zukunftsmuseums starb. Mittlerweile hat das Museum seine Fensterscheiben mit Vogelschutzfolien beklebt.

22 Jungvögel seit 2009

Das Projekt der Regierung von Mittelfranken läuft seit 2009. Seitdem schlüpften 22 Jungvögel. Gab es 1950 bundesweit noch 900 Wanderfalken-Brutpaare, so war deren Bestand 1982 nach Angaben des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) auf nur noch 60 Brutpaare in Deutschland geschrumpft. In manchen Regionen war der Raubvogel ausgerottet. Seitdem habe sich der Bestand dank intensiver Bemühungen verzehnfacht, so der LBV. In Bayern leben demnach zwischen 210 und 230 Brutpaare.

Hier geht's zum Wanderfalken-Fernsehen

Auf der Seite www.lebensraum-burg.de/wanderfalken können Interessierte auch in diesem Jahr den Vögeln beim Brüten und beim Schlüpfen der Jungen zusehen.