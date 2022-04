Hurra, Nachwuchs! Zwei Wanderfalken-Küken in Nürnberg geschlüpft

Um kurz vor sieben am Montagmorgen war offenbar das erste Küken geschlüpft. So richtig zu sehen war es aber nicht – Zuschauer der "Lebensraum Burg"-Webcam im Sinwell-Turm der Nürnberger Burg entdeckten zunächst lediglich eine halbe Eischale, die das Weibchen ins Bild schwenkte. Gegen acht Uhr dann zeigte sich ein weißes, flauschiges Küken, allerdings nur sehr kurz. Es hielt sich offenbar in dem Bereich des Nestes auf, der von der Kamera nicht gefilmt wird. Lediglich ein aufgeregtes Weibchen war zu sehen. Das laute Gezwitscher ließ darauf schließen, dass bald darauf auch ein zweites Küken geschlüpft war.

Wanderfalken-Paar hatte wieder vier Eier

In diesem Jahr hat das Wanderfalken-Weibchen erneut insgesamt vier Eier gelegt. 2021 hatte das Paar aus vier Eiern auch vier Jungvögel großgezogen, was laut der Regierung von Mittelfranken, die das Projekt betreut, eher ungewöhnlich ist.

Das Leben des Wanderfalken-Paares kann über eine Webcam live im Internet mitverfolgt werden. Im vergangenen Jahr hatten mehr als drei Millionen Menschen auf die Homepage von "Lebensraum Burg" unter www.lebensraum-burg.de der Regierung von Mittelfranken zugegriffen.