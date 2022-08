Paxlovid, Molnupiravir und Co: Was die Corona-Medikamente können

Bei einem milden Verlauf reicht oft ein wenig Bettruhe. Reagiert der Körper stärker auf das Coronavirus, können bei einer Covid-19-Infektion im Laufe der Erkrankung verschiedene Medikamente zum Einsatz kommen. Zu Beginn helfen antivirale Wirkstoffe, die Virusvermehrung im Körper einzuschränken.

Pfizer-Pille Paxlovid schützt vor schwerem Verlauf

Den größten Erfolg bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankten verspricht nach wie vor das antivirale Medikament Paxlovid des US-Pharmakonzerns Pfizer. Laut der vom Unternehmen selbst durchgeführten Studie reduzierte die Einnahme des Medikaments das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines Todesfalls um 89 Prozent.

An der Studie waren mehr als 1.200 Erwachsene beteiligt, die sich mit dem Coronavirus infiziert und aufgrund von Vorerkrankungen wie Diabetes oder Fettleibigkeit ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf hatten. Am 27. Januar 2022 hatte die EU-Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für die bedingte Zulassung von Paxlovid gegeben.

Weitere Studien zur Wirksamkeit von Paxlovid

Laut einer Studie, die am 2. Juni 2022 im Fachblatt "Clinical Infectious Diseases" veröffentlicht wurde, verringert Paxlovid "das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung oder der Sterblichkeit hochwirksam". Patienten, die allerdings keine Risikofaktoren wie Übergewicht, Rauchen oder Bluthochdruck mitbringen, scheinen weniger von diesem Medikament zu profitieren. Nicht nur Krankenhäuser, auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte können für Paxlovid ein Rezept ausstellen.

Im August 2022 erschien eine israelische Studie zum Wirkstoff Nirmatrelvir, einer der beiden Bestandteile von Paxlovid neben Ritonavir. Die Studie kam zum Ergebnis, dass Nirmatrelvir bei Personen über 65 Jahren, die an der Corona-Variante Omikron erkrankt waren, eine frühzeitige Behandlung mit dem Wirkstoff das Risiko eines schweren Verlaufs sowie die Sterberate bei Covid-19 deutlich verringerte, bei Personen zwischen 40 und 65 Jahren dagegen kaum Nutzen zeigte. Allerdings vermerkten die Studienautoren, dass das Medikament so selten verabreicht worden sei, dass die Datenlage nicht sehr aussagekräftig wäre: Von mehr als 100.000 Patienten erhielten nur 4 Prozent Nirmatrelvir.

Woraus Paxlovid besteht

Die Kombinationsbehandlung mit Paxlovid besteht aus drei Tabletten, die zweimal täglich eingenommen werden müssen: eine Tablette mit dem Wirkstoff Ritonavir, der in der HIV-Behandlung bereits angewandt wird, und zwei Tabletten des antiviralen Wirkstoffs Nirmatrelvir. Nirmatrelvir ist ein sogenannter Polymerase-Hemmstoff. Das heißt, "es hemmt ein spezifisches Enzym in Coronaviren, das benötigt wird, um Coronaviren zu vermehren", sagte der Münchner Infektiologe Christoph Spinner in der Podcast-Reihe des Bayerischen Rundfunks. Ritonavir soll dafür sorgen, dass das Nirmatrelvir nicht zu schnell abgebaut wird.

Erste Wahl in den ersten Tagen nach Corona-Erkrankung

Nach Einschätzung der Fachgruppe COVRIIN beim Robert-Koch-Institut (RKI) ist Paxlovid das Medikament erster Wahl bei Gefahr eines schweren Verlaufes in den ersten Tagen einer Corona-Erkrankung, also wenn die ersten Symptome vor nicht mehr als fünf bis sieben Tage begonnen haben, besser noch kürzer. Dann soll Paxlovid fünf Tage lang zweimal täglich eingenommen werden. Das Risiko eines schweren oder gar tödlichen Verlaufs könne dann um fast 90 Prozent gesenkt werden, so die Einschätzung von COVRIIN.

Diese kurze Zeitspanne könnte ein Grund dafür sein, dass Paxlovid bislang wenig eingesetzt wird, denn nicht immer ist schon innerhalb der ersten Tage nach Symptombeginn absehbar, dass ein schwerer Verlauf von Covid-19 droht.

Unerwünschte Wechselwirkungen von Paxlovid mit anderen Medikamenten

Insbesondere der Bestandteil Ritonavir des Medikaments Paxlovid hat Wechselwirkungen mit etlichen anderen Arzneimitteln, deren Wirkung durch Paxlovid verringert oder gar toxisch werden kann. Wer also andere Medikamente einnimmt, sollte das unbedingt mit seiner Ärztin oder seinem Arzt abklären. Eine Liste der Medikamente, bei denen mit Paxlovid Vorsicht geboten ist, findet sich beim RKI.

Das schränkt in der Praxis den Gebrauch von Paxlovid ein: Der ideale Anwendungsfall sind Patienten, die schon in den allerersten Tagen der Corona-Erkrankung klar erkennbar dem Risiko ausgesetzt sind, dass ihre Erkrankung einen schweren Verlauf nehmen könnte - etwa, weil sie Risikopatienten sind oder Vorerkrankungen haben, aber keine der Medikamente einnehmen, die in Wechselwirkung mit Paxlovid stehen.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte informiert über den Gebrauch von Paxlovid.

Nebenwirkungen und der Rebound-Effekt

Bislang beobachtet wurden als Nebenwirkungen vor allem Kopfschmerzen, Durchfall, Erbrechen und Einschränkung des Geschmackssinns, diese allerdings häufig.

In einzelnen Fällen hat die US-amerikanische Gesundheitsorganisation CDC einen Rebound-Effekt nach der Behandlung mit Paxlovid festgestellt: Einige Tage nach Abklingen der Symptome flammte die Corona-Erkrankung erneut auf, allerdings deutlich milder als zuvor.

Wird das Coronavirus resistent gegen Paxlovid?

Einige Forschende hegen den Verdacht, dass Paxlovid zu Mutationen des Coronavirus führen könnte, die genau gegen die Wirkweise des Medikaments resistent wären. Doch die bislang vorliegenden Studien dazu sind noch sogenannte "Preprint-Studien", also noch nicht von Fachkreisen evaluiert.