Cresomycin: Neues Antibiotikum gegen resistente Bakterien

Was ist eine Antibiotikaresistenz?

Viele Infektionen werden durch Bakterien verursacht. Um die Krankheitserreger zu stoppen, muss man sie vollständig abtöten oder ihre Vermehrung hemmen. Das ist die Aufgabe von Antibiotika. Diese Medikamente enthalten Wirkstoffe, die gesundheitsschädliche Bakterien vernichten können. Das hat seit der Einführung von Penicillin, das 1941 als erstes Antibiotikum auf den Markt kam, sehr gut funktioniert.

Bakterien können sich aber gegen Angreifer schützen. Das passiert einerseits per Zufall. Denn Bakterien vermehren sich bei einer Infektion, die sie hervorrufen, millionenfach. Dabei kann sich durch eine natürliche Mutation das Erbgut eines Krankheitserregers so verändern, dass er unempfindlich gegenüber einem Wirkstoff eines Antibiotikums wird. Das Bakterium hat dann eine Resistenz, also einen Widerstand gegen ein Antibiotikum entwickelt. Es überlebt, kann sich vermehren und gibt dabei die Widerstandsfähigkeit über die Gene an seine Nachkommen weiter.

Bakterien können aber auch Resistenzen an andere Erreger übertragen, denn sie sind in der Lage, Gene untereinander auszutauschen. Sammelt ein Bakterium viele verschiedene Resistenzen ein, dann können ihm mehrere Wirkstoffe von verschiedenen Antibiotika nichts mehr anhaben. Das Bakterium ist dann multiresistent: ein multiresistenter Keim.

MRSA, der sogenannte Krankenhauskeim, ist so ein multiresistenter Keim. Er kommt in verschiedenen Varianten vor und ist unempfindlich gegen viele gängige Antibiotika. Multiresistente Keime können Menschen gefährlich werden, deren Immunsystem geschwächt ist. Deshalb besteht in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen ein erhöhtes Risiko, sich mit ihnen zu infizieren, weil viele Menschen auf engem Raum beieinander sind. Circa 400.000 bis 600.000 Menschen erkranken in Deutschland an Infektionen, die durch multiresistente Keime verursacht werden. Circa 15.000 Patienten sterben durch sie.