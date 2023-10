Antibiotikamangel: Wie kann Bayern gegensteuern?

Warum die Phagenherstellung in Belgien einfacher geht

Genau darauf wollte der EU-Mitgliedsstaat Belgien nicht mehr warten und erleichtert bereits seit 2018 die Phagenherstellung und Anwendung unter einem Klinikdach erheblich. Denn Tatsache ist auch: Zwischenzeitlich sterben Hunderttausende von Menschen an Keimen, denen mit Phagen geholfen werden könnte. Allein in Deutschland starben laut Bundestagsbericht 2019 mehr als 45.000 Menschen im Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Infektionen.

Belgien nutzt dazu eine Ausnahmeregelung in der entsprechenden Richtlinie 2001/83. Dort heißt es unmissverständlich: "Ein Mitgliedsstaat kann in besonderen Bedarfsfällen Arzneimittel von den Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie ausnehmen."

Dazu hat das belgische Gesundheitsministerium angeordnet, dass die nationale Gesundheitsbehörde FAMHP mit Medizinern und Mikrobiologen einen stark vereinfachten Standard zur Herstellung und Überwachung entwickelt – ganz ohne gesetzliche Grundlage, sondern als Rahmenregelwerk für Ärzte, Kliniken, Herstellungs-Labore und Patienten. Das Queen-Astrid-Hospital in Brüssel ist dabei als federführendes Institut definiert worden, um die Qualität der Phagen zu untersuchen und zu zertifizieren. Auch die Sicherheitsfragen bei der Produktion wurden dabei rechtskonform gelöst. Diese so entstandene "belgische Monographe", ein Handbuch für Labore und Pharmazeuten, arbeitet nach Ansicht der Belgier zufriedenstellend, die Heilungsquote wird mit 77 Prozent angegeben.

Mit der belgischen Monographie existiert demnach ein Herstellungsstandard, der dem Stand der Wissenschaft entspricht. BR24 fragte das deutsche BfArM, warum in Deutschland nicht geht, was in Belgien offensichtlich erfolgreich ist. Als Antwort verweist die Behörde auf die bestehenden gesetzlichen Vorgaben. "Das BfArM kann daher basierend auf den bestehenden Regularien keinen Sonderweg wie Belgien beschreiten."

Gesundheitsminister in Bayern soll Phagentherapie ermöglichen

Damit liegt die Verantwortung bei der Gesundheitspolitik. So sieht es auch der Gesundheitsausschuss im bayerischen Landtag. Er hat den bayerischen Gesundheitsminister bereits im August 2023 aufgefordert, den Einsatz von Phagen im Freistaat durch entsprechende Behördenanweisungen zu ermöglichen. Dazu der Ausschussvorsitzende Bernhard Seidenath, CSU: "Wir müssen den gordischen Knoten durchschlagen, müssen einfach mal machen, müssen diese Therapie ermöglichen und den Menschen zugutekommen lassen. Unser Appell an die bayerischen Behörden: Bitte nehmt diesen Spielraum wahr, entscheidet selber, ihr könnt das entscheiden. Was in Belgien geht, muss in Bayern und Deutschland auch gehen."