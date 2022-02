Neuer Atlas zeigt: Gletscher haben weniger Eis als gedacht

Die Untersuchung zeige auch, dass die bisherigen Schätzungen regional gesehen stark korrigiert werden müssen: Das Himalaya-Gebirge in Asien verfüge sogar über ein Drittel mehr Eis als bislang angenommen. Hingegen sei zum Beispiel in den tropischen Anden Südamerikas fast ein Viertel weniger Gletschereis vorhanden. Für dieses Gebiet würde dies bedeuten, dass bis zu 23 Prozent weniger Süßwasser in einem Gebiet gespeichert ist, von dem Millionen von Menschen in ihrem Alltag abhängen. Abgesehen von der Trinkwasserverfügbarkeit haben die Ergebnisse auch erhebliche Bedeutung für weitere Bereiche wie Stromerzeugung oder Landwirtschaft.

Kritik an der Studie: Nur ein Rechenspiel?

Doch die Studie ruft auch Kritiker auf den Plan. Prof. Dr. Ben Marzeion, Professor für Klimageographie vom Institut für Geographie der Universität Bremen, sagt: "Der um 20 Prozent verringerte potenzielle Beitrag zum Meeresspiegel rührt lediglich daher, dass die aktuelle Studie größere Teile des Eises in der Antarktis dem Eisschild zuschlägt – statt den vom Eisschild unabhängigen Gletschern. Entsprechend erhöht sich dann der potenzielle Beitrag des antarktischen Eisschilds um den gleichen Betrag." Er halte daher die Angabe eines um 20 Prozent verringerten Potenzials des Meeresspiegelanstiegs für irreführend. Nichtsdestotrotz halte er den Datensatz für sehr hilfreich, besonders aufgrund der Methodik des Teams.