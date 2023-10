27.000 Besucher bei der “Langen Nacht der Wissenschaften”

Das Programm für die "11. Lange Nacht der Wissenschaften" war üppig: Die Veranstaltung bot mehr als 1.000 Programmpunkte, bei denen sich Interessierte über Forschung, Ausbildung und Wissenschaft schlau machen konnten. Rund 130 verschiedene Orte in Nürnberg, Erlangen und Fürth waren laut der Veranstaltungsagentur dabei. Das Event gelte als eines der publikumsstärksten Science-Festivals in Deutschland, heißt es. Auch das BR Studio Franken beteiligte sich mit zahlreichen Veranstaltungen.

27.000 Besucherinnen und Besucher

Rund 27.000 Menschen haben die Angebote genutzt. Das seien deutlich mehr Besucher als bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr gewesen, so die Veranstalter. Damals hatten rund 20.000 Menschen das Wissenschafts-Festival besucht. “Wir waren sehr zufrieden”, so die Organisatoren weiter. Besonders interessiert waren die Besucherinnen und Besucher an allem, was mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu tun hatte.

Künstliche Intelligenz als Publikumsmagnet

So gab es zum Beispiel im Nürnberger Zukunftsmuseum einen Schwerpunkt zu diesem Thema, den sich sehr viele Menschen anhörten. Aber auch die Physik-Shows an der Technischen Hochschule Nürnberg seien sehr voll gewesen. Rund 350 beteiligte Projektpartner organisierten eine spannende Samstagnacht. Mit dabei waren unter anderem die Hochschulen im Städtedreieck sowie zahlreiche Unternehmen und Museen.

BR Studio Franken mit "Planet Wissen" und Führungen am Start

Der Bayerische Rundfunk präsentierte im Rahmen der Wissenschaftsnacht das neue Studio Franken und bot unter anderem die Möglichkeit, bei einer TV-Aufzeichnung von "Planet Wissen" dabei zu sein. Die aktuellen Sendungen widmen sich dem Ursprung des Lebens und stellen die Frage: "Wem gehört das Weltall?".

Übertragungstechnik, KI und seriöse Recherche

Geboten wurden auch Einblicke in moderne Medientechnik und Musikproduktionen. Zu sehen gab es ferngesteuerte Kameras, Bilderwelten auf Mega-Screens und Akustikwände für Konzerte oder Hörfunkproduktionen. Auch das TV-Studio von "Frankenschau" und "Frankenschau aktuell" hatte geöffnet, zeigte modernste Hochleistungs-Beamer und großflächige Projektionswände. Zudem wurden Fragen nach den Einsatzmöglichkeiten von KI beantwortet und Falschmeldungen entlarvt. Es wurde eine seriöse Recherche demonstriert, und Korrespondentinnen und Korrespondenten gewährten Einblicke in ihren Arbeitsalltag als trimediale Reporter.

Zum Nachschauen: Die Eröffnung der Langen Nacht der Wissenschaften im BR Studio Franken