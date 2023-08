Kurz erklärt: Der Jetstream und das Wetter

Jetstreams, auch Strahlströme genannt, sind schmale, bandartige Starkwindfelder in einer Höhe von rund acht bis 15 Kilometern. Dort liegt die Tropopause, wo die unterste Schicht der Atmosphäre, die Troposphäre, in die darüber liegende Stratosphäre übergeht. Jetstreams sind meist 50 bis 100 Kilometer breit und ein bis zwei Kilometer dick.

Wegen der Erdrotation wehen Jetstreams immer von Westen nach Osten. In weiten Wellen mäandern sie um die Erde. Jetstreams reichen aber nicht immer komplett rund um den Globus. Sie können abreißen, sich in zwei oder mehr Teile aufspalten, zu einem Strom vereinigen oder in verschiedene Richtungen strömen, auch entgegengesetzt zur Richtung des übrigen Jetstreams.

Vier große Jetstreams wehen auf der Erde

Auf der Erde gibt es vier große Jetstreams: Zwischen dem 40. und dem 60. Breitengrad strömen auf der Nord- und der Südhalbkugel die Polarfrontjetstreams. In Europa entspricht das etwa einem Band zwischen Madrid und Oslo. Näher am Äquator, zwischen dem 20. und 30. Breitengrad, wehen die schwächeren Subtropenjetstreams.

Jetstreams entstehen wie andere Winde auch, nämlich durch Druckunterschiede in der Atmosphäre. Um diese auszugleichen, strömen Luftmassen von dort, wo hoher Druck herrscht, dorthin, wo der Druck niedrig ist. Druckunterschiede entstehen unter anderem durch Temperaturunterschiede, zum Beispiel zwischen den kalten Polregionen und den warmen Regionen am Äquator. In den Tropen und Subtropen heizt die Sonne die Luft an der Erdoberfläche auf. Diese steigt nach oben und in den oberen Schichten der Troposphäre steigt deshalb der Druck. Zum Ausgleich entsteht Wind in Richtung der Polregionen, wo die Luft kühl und der Druck niedrig ist.

Weil sich die Erde dreht, wehen die Jetstreams jedoch nicht direkt Richtung Nord- oder Südpol, sondern werden von der Corioliskraft nach Osten abgelenkt. So entstehen starke Westwind-Ströme. Im Winter, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Polregionen und den Regionen näher am Äquator größer sind als im Sommer, können Jetstreams eine Geschwindigkeit von über 500 Kilometern pro Stunde erreichen.

