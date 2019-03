Achtung, künstliche Intelligenz am Werk!

Signiert hat die künstliche Intelligenz ihr Gemälde mit einem Code: "min G max D Ex[log(D(x))]+Ez[log(1-D(G(z)))]". Künstliche Intelligenz arbeitet mit Algorithmen. Deren Werke besitzen für Kritiker zwar (noch) keinen künstlerischen Wert, hatten jedoch erstmals im Oktober 2018 einen monetären: Genau 432.500 US-Dollar blätterte ein Käufer bei Christie's für das erste KI-Gemälde hin. Ähnlich wie "Edmond de Belamy" ist auch "The next Rembrandt" die Schöpfung einer KI. Diese druckte 148 Millionen Pixel mit einem 3-D-Drucker auf eine Leinwand, nachdem sie mit insgesamt 346 bekannten Kunstwerken des Künstlers gefüttert wurde. Und so entstand knapp 350 Jahre nach dem Tod des Malers ein Porträt, das Rembrandts Pinselstrich täuschend ähnlich imitiert.