Komet Leonard vielleicht bald mit bloßem Auge zu sehen

Eines gleich vorweg: So beeindruckend wie der Komet Neowise, der im Juli 2020 zu sehen war, wird der Komet C/2021 A1 Leonard, wie er offiziell heißt, wohl nicht werden. Leonard wird voraussichtlich nicht so hell, wie es Neowise war. Und der kalte Wintermorgen ist weniger verlockend, als ein lauer Sommerabend zur Suche nach einem Kometen. Aber immerhin: Er könnte der schönste Komet des ganzen Jahres werden - wenn er sich weiter so entwickelt wie von Astronomen und Kometenjägern vorhergesagt. Und nur alle paar Jahre wird ein Komet überhaupt so hell wie Leonard.

Komet Leonard kommt immer näher

Entdeckt wurde Komet Leonard schon Anfang des Jahres, als er noch ein lichtschwaches Objekt in weiter Entfernung war. Er kommt vom äußersten Rand des Sonnensystems, der Oortschen Wolke, und zieht jetzt in rasantem Tempo auf die Sonne zu, um die der Komet eine enge Schleife ziehen wird. Je näher er der Sonne kommt, umso länger wird sein Schweif. Den sonnennächsten Punkt erreicht Leonard am 3. Januar 2022. Dann ist er für uns allerdings im hellen Sonnenlicht nicht zu sehen.

Aber zuvor flitzt der Komet relativ nah an der Erde vorbei, genau in der Zeit, in der er deutlich an Helligkeit gewinnt: Mit nur etwa 35 Millionen Kilometern Abstand ist seine Entfernung zu uns am 12. Dezember 2021 am kleinsten. Zum Vergleich: Das ist näher, als uns die Venus oder der Mars, unsere beiden Nachbarplaneten, jemals kommen.