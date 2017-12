Jetzt in der staden Zeit lohnt der Blick in die Nacht: Sternschnuppen flitzen! Mehrere Schwärme streifen über den Himmel, darunter einer der schönsten des Jahres. Wir zeigen Ihnen, wann und wo Sie die meisten Schnuppen finden.

Im Dezember gibt es - neben ein paar schwachen Strömen - zwei bemerkenswerte Sternschnuppen-Schwärme: die Geminiden und die Ursiden. Der erste wurde uns vergangenes Jahr vom Mond verdorben. Doch 2017 können Sie ungestört Geminiden zählen - und das lohnt sich! Eine Woche später kommen noch die Ursiden aus dem Kleinen Bär zu Besuch.

Zwei Wochen lang funkelt der wohl schönste Sternschnuppen-Schauer des Jahres am Dezemberhimmel: Die Geminiden kommen. Vom 4. bis zum 17. Dezember ist dieser Meteorstrom aktiv, mit täglich steigenden Fallraten. Zum Höhepunkt am 14. Dezember flitzen 120 Schnuppen pro Stunde über den Himmel. In manchen Jahren wurden auch schon rund 200 Geminiden pro Stunde gezählt, wie zuletzt 2011.

Wann und wo Sie die meisten Zwillings-Sternschnuppen sehen

Wo die Geminiden herkommen

Der Radiant des Schwarms, der scheinbare Ausstrahlungspunkt der Meteore, liegt nah an Kastor, dem hellsten Stern im Sternbild Zwillinge. Von hier ziehen die Sternschnuppen über den ganzen Himmel. Günstig für uns in Bayern, denn jetzt im Dezember erscheinen die Zwillinge schon vor sieben Uhr abends im Nordosten und steigen dann steil den Himmel empor.

Viel Zeit für viele Sternschnuppen

Das Maximum an Geminiden-Sternschnuppen ist in diesem Jahr erst für halb acht Uhr morgens angekündigt, wenn die helle Morgendämmung bereits jede Sternschnuppe auslöscht. Doch die Geminiden sind ein sehr bequemer Schauer, denn Sie müssen nicht wie bei anderen Schwärmen den exakten Zeitpunkt des Maximums erwischen. Die maximalen Fallraten der Geminiden halten fast einen Tag lang an. Sie werden also auch schon in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember reichlich mit Sternschnuppen entlohnt. Und selbst in den vorausgehenden Nächten ist schon ordentlich was los am Himmel. Auch nach dem Maximum funkt es noch ein paar Nächte, aber mit schnell sinkender Zahl an Sternschnuppen. Es sind jedoch die hellsten der Geminiden, die erst nach dem Höhepunkt aufblitzen.

Je später am Abend, umso günstiger steht der Geminiden-Radiant. Nach zehn Uhr flitzen die Sternschnuppen schon hoch aus dem Südosten daher. Seinen höchsten Punkt im Süden erreicht der Ausstrahlungspunkt der Sternschnuppen Mitte Dezember um zwei Uhr. Dann steht er fast im Zenit, senkrecht über Ihnen, und Sie können die meisten der Sternschnuppen auch wirklich sehen, die zu dem Zeitpunkt unterwegs sind.

Sternschnuppen-Infos Wie viel Sie sehen Die maximalen Fallraten, in Fachliteratur als ZHR angegeben, sind eine theoretische Größe. Die könnten Sie dann sehen, wenn der Radiant eines Meteorschauers senkrecht über Ihnen im Zenit wäre. Ist er tiefer, sinkt die Zahl deutlich.

Und: Etwa ein Drittel des Himmels können Sie mit dem Blick umfassen. Sternschnuppen außerhalb dieses Drittels entgehen Ihnen. <!-- --> Der Radiant: Woher Sternschnuppen wirklich kommen [Sterngucker]

<!-- --> International Meteor Organization IMO [imo.net] Was sind Sternschnuppen? Kreuzt die Erde eine alte Schweifspur eines Kometen, bringen deren winzige Staubteilchen beim Eintritt die Erdatmosphäre zum Glühen: Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit regen die Teilchen die Atome unserer Atmosphäre zum Leuchten an. Was Sie am Nachthimmel aufblitzen sehen, ist also meist nicht das Teilchen selbst, sondern nur ein "Leuchtkanal" - die Bewegungsspur der Sternschnuppe. Auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne begegnet die Erde immer wieder den gleichen Kometenspuren, daher treten viele Meteor-Schwärme periodisch zum gleichen Datum auf. Meteor oder Meteorit? Ein Meteor ist der Lichtstrahl, der entsteht, wenn ein Himmelskörper in die Erdatmosphäre eintritt und mit seiner kinetischen Energie deren Atome zum Leuchten anregt. Das Wort stammt vom griechischen metéōron ab, der "Himmelserscheinung". Den eintretenden Körper, der diese Leuchterscheinung verursacht, nennt man Meteoroid (gelegentlich auch Meteorid). Als Meteoriten werden die Bruchstücke bezeichnet, die tatsächlich am Erdboden anlangen.

Sternschnuppen werden von Körpern verursacht, die so klein sind (zwischen einem Millimeter und einem Zentimeter), dass sie vollständig in der Erdatmosphäre verglühen. Wir nehmen nur deren Lichtstrahl wahr: Meteore. zum Thema Kometen, Asteroiden & Meteoriten: Kleine Wilde aus dem All []

Kein Mondlicht stört

In diesem Jahr sind die Geminiden auch endlich wieder in voller Pracht zu sehen, sofern das Wetter mitspielt. Denn diesmal stört der Mond den Sternschnuppen-Regen nicht. Seine dünne Sichel erscheint erst gegen vier Uhr morgens tief im Osten.

Von Jahr zu Jahr prächtiger

Seit die Geminiden 1880 zum ersten Mal als unscheinbarer Meteorschwarm auftauchten, hat sich die Zahl ihrer Sternschnuppen immer weiter gesteigert. Inzwischen gehört der Strom zu den spektakulärsten des ganzen Jahres - und zu den verlässlichsten. Mit einer Geschwindigkeit von 35 Kilometern pro Sekunde sind die Sternschnuppen eher langsam - da kann man sich seine Wünsche gut überlegen. Lange Schweifspuren sind bei den Geminiden selten, die Meteore wirken eher wie kurze Funken.

Von einem Steinklumpen stammend

Komet mit langem Schweif

Anders als viele Sternschnuppen, die von Kometen stammen, werden die Geminiden wohl von einem Asteroid verursacht: 3200 Phaethon. Dieses kosmische Steinklümpchen weckt seit Jahren bei Astronomen viel Interesse, denn normalerweise lösen Asteroiden keine Sternschnuppenschwärme aus. Auch 3200 Phaeton ist ein Körper mit fester, steinerner Oberfläche - kein gutes Sternschnuppen-Material. Doch dieser Asteroid kreist extrem nahe um die Sonne, zeitweise weit näher als unser innerster Planet Merkur.

Von den massiven Anziehungskräften der Sonne wird der kleine Steinklumpen stark durchgewalkt und förmlich geschreddert: Er zieht eine bröselige Spur aus kleinsten Materialteilchen hinter sich her - zukünftige Geminiden-Sternschnuppen an unserem Himmel.



Übrigens können Sie in diesem Dezember nicht nur die Sternschnuppen, sondern auch den sie wohl verursachenden Asteroiden 3200 Phaeton sehen, der am 16. Dezember uns immerhin so nahe kommt, dass er mit Teleskopen zu finden ist.

Tipps zum Fotografieren von Sternschnuppen Zeit, Geduld & Übung Sternschnuppen sind mit 35 bis 70 km/s ausgesprochen schnelle Objekte und daher schwer zu fotografieren. Bringen Sie Zeit und Geduld mit, um sich mit der Kamera erst einmal auf die Nachtfotografie "einzuschießen". Hier ein paar Tipps, falls Sie die Jagd mit der Kamera versuchen wollen. zur Bildergalerie mit Informationen Sternschnuppe erwischt? Schicken Sie uns Ihre Fotos! [] Ausrüstung Nachtfotografien müssen Sie so lange belichten, dass Sie die Bilder nicht mehr aus der Hand machen können.

Verwenden Sie Stativ und Fernauslöser (oder den Selbstauslöser), um die Bilder nicht zu verwackeln.

Sie benötigen eine Kamera, bei der Sie den Blitz ausschalten und Belichtungszeiten manuell einstellen können.

Benutzen Sie ein Objektiv mit möglichst kurzer Brennweite (Weitwinkel). ... und dann Licht, Licht, Licht Sternschnuppen sind ausgesprochen lichtschwach. Um sie überhaupt abzulichten, hilft nur eins: So viel Licht wie möglich muss auf den Film! Die übrigen Objekte wie Bäume, Sterne etc. werden Sie damit überbelichten, allerdings sollte der Himmel dabei nicht allzu hell werden.

lange Belichtungszeiten wählen (bis zu 3 Minuten und mehr!)

Blende weit öffnen (kleine Blendenzahl)

hohe ISO-Werte einstellen

Ausstrahlungspunkt der Ursiden

Sobald die Geminiden ihren Besuch beenden, lösen die Ursiden sie ab. Dieser Sternschnuppenschwarm ist vom 17. bis zum 26. Dezember zu sehen und scheint aus dem Sternbild Kleiner Bär (auch Kleiner Wagen) beim Polarstern am nördlichen Himmel zu kommen. Damit liegt der Radiant für uns günstig, denn der Kleine Bär ist bei uns die ganze Nacht lang sichtbar.

Scheinbarer Ausstrahlungspunkt

Mit nur zehn Meteoren pro Stunde zum Maximum sind die Ursiden eher ruhig. In manchen Jahren überraschen sie jedoch mit Fallraten von bis zu fünfzig Sternschnuppen in der Stunde. Für dieses Jahr ist der Höhepunkt leider für den Morgen des 23. Dezember vorhergesagt, lang nach Sonnenaufgang. Am Nachmittag des 22. Dezember könnte es schon zu einem Submaximum kommen - eine alte Kometenschweifspur aus dem Jahr 884. Grund genug, auch in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember nach Sternschnuppen Ausschau zu halten. Störendes Mondlich gibt es kaum, denn die abnehmende Mondsichel geht schon um halb neun Uhr abends unter.

Die Ursiden stammen vom Schweif des Kometen "8P/Tuttle", der alle 13,5 Jahre die Sonne umkreist. Im Januar 2008 war der Komet zuletzt der Sonne nah, deshalb gab es von 2006 bis 2008 erhöhte Fallraten des Ursidenschwarms.