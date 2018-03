Der April beginnt mit einem fast noch vollen Mond in den Sternbildern des Frühlings. Von hier zieht der abnehmende Mond in immer späterer Nacht langsam am Planeten Jupiter und dem Duo Saturn und Mars vorüber, ist dann als Mondsichel in den Morgenstunden zu sehen und verbirgt sich zur Monatsmitte als Neumond. Der junge Mond erscheint anschließend früh abends beim Abendstern Venus, zieht mit zunehmender Scheibe durch die Winter-Sternbilder und beschließt den Monat April erneut in den Frühlings-Sternbildern bei Jupiter - als Vollmond.

Datum Uhrzeit Mondphase 08.04.18 09.17 Uhr abnehmender Halbmond 16.04.18 03.57 Uhr Neumond 22.04.18 23.45 Uhr zunehmender Halbmond 30.04.18 02.58 Uhr Vollmond

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament

Fast noch voll ist der Mond, wenn er am 1. April gegen neun Uhr in der späten Abenddämmerung im Osten aufgeht. Er steht im großen Frühlings-Sternbild Jungfrau, deren wenig helle Sterne er aber großenteils überstrahlt. Die Spika vier Fingerbreit rechts vom Mond hält jedoch als hellster St,ern der Jungfrau dem Mondlicht stand. Doch gegen das Licht, das gegen Mitternacht zwei Handbreit links vom Mond erscheint, wirkt jeder Stern nur ganz bescheiden: Jupiter erwartet den Mond.

Mond bei Jupiter und dem Duo Saturn und Mars

In der Nacht vom 2. auf den 3. April hat der Mond Jupiter fast erreicht: Seine langsam abnehmende Scheibe steht gut vier Fingerbreit rechts über dem Planeten, der so hell ist, dass ihn das Mondlicht gar nicht schreckt. In der folgenden Nacht ist der Mond an Jupiter vorbei gezogen und drei Fingerbreit links von ihm zu sehen. Jupiter geht kurz nach elf Uhr abends auf und wird erst gegen Mitternacht wirklich auffällig. Morgens um fünf Uhr steht das Duo Mond und Jupiter im Süden in der Morgendämmerung - dann sind auch die beiden anderen Planeten zu sehen, die der Mond in den folgenden Nächten aufsuchen wird: Saturn und Mars bilden einen strahlenden Doppelpunkt einige Handbreit links von Mond und Jupiter.

In der Nacht auf den 5. April taucht der abnehmende Mond erst nach Mitternacht am Firmament auf. Direkt unter ihm reckt in den folgenden Stunden der Skorpion sein Haupt über den Horizont, der im Sommer besonders schön zu sehen sein wird. Links der beiden, vom Mondlicht gestört, richtet sich gegen Morgen das breite Band der Milchstraße auf. Den Jupiter hat der Mond schon fast zwei Handbreit weit hinter sich gelassen, drei Handbreit vor ihm tauchen in den Morgenstunden aber schon die nächsten beiden Planeten auf: Mars und Saturn. Nachts darauf hat der Mond den Abstand zu dem Planetenduo schon halbiert, eine Nacht später hat er die zwei erreicht.

Morgens am 7. April ist der Mond bei den beiden Planeten angelangt: Der große Ringplanet Saturn ist keine drei Fingerbreit links unter der Mondscheibe zu sehen. Dicht neben ihm, nur einen Fingerbreit weiter, steht auch der rote Mars - der hellere der beiden Planeten. Die Sternkarte dazu finden Sie etwas weiter oben bei Jupiter. Ab vier Uhr morgens sind Mars und Saturn ausreichend hoch über den Horizont geklettert und bis etwa sechs Uhr in der Morgendämmerung zu sehen. Dann stehen Saturn und Mars im Süden, fast zwei Handbreit über dem Horizont.

Auch am Morgen des 8. April ist der hübsche Anblick zu sehen - dann steht das Planetenduo wenige Fingerbreit rechts vom Mond, der zum abnehmenden Halbmond geschrumpft ist. Danach lässt der Mond Mars und Saturn schnell hinter sich: Am folgenden Morgen ist er schon anderthalb Handbreit von den beiden entfernt, am 10. April morgens doppelt so weit. Inzwischen geht der Mond erst nach vier Uhr morgens auf.

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Die abnehmende Mondsichel morgens vor Sonnenaufgang. Kurz vor Neumond geht der Mond nur wenig vor der Sonne auf und steht frühmorgens tief im Osten in der Morgendämmerung. Manchmal, wie in dieser Aufnahme von Alexander Winkens, ist die Mondsichel noch zu sehen, wenn nur noch ein bis zwei Prozent der Mondscheibe von der Sonne angestrahlt werden: Der Mond ist nur noch ein hauchzarter Strich.

abnehmende Mondsichel am Morgen

In der zweiten Aprilwoche erscheint die Mondsichel Morgen für Morgen etwa eine halbe Stunde später. Weil die Planetenebene (Ekliptik) im April morgens sehr flach zum Horizont verläuft, bleibt auch die Mondsichel sehr tief im Südosten, während sie immer weiter schrumpft. Bereits drei Tage vor Neumond werden Sie sie vermutlich zum letzten Mal sehen können: Am 13. April geht die Mondsichel erst um Viertel vor sechs Uhr auf, eine Dreiviertelstunde vor Sonnenaufgang. Nur wenige Fingerbreit klettert der Mond über den Horizont, bis die Sonne erscheint.

Danach bleibt unser Begleiter einige Tage im hellen Sonnenlicht verborgen, weil er zwischen Erde und Sonne hindurchzieht: Am 16. April ist Neumond.

junger Mond im Westen

Bereits am 17. April, nur einen Tag nach Neumond, können Sie erstmals wieder einen Blick auf den ganz jungen Mond werfen, der nach dem Sonnenuntergang um kurz nach acht Uhr noch einen Moment tief im Westen steht, bevor er selbst um Viertel vor zehn Uhr versinkt. Sie brauchen freie Sicht auf einen klaren Horizont und haben nur wenig Zeit, doch es lohnt sich:

Mondsichel bei der Venus

Dicht über dem Mond, nur gut drei Fingerbreit rechts über der Mondsichel, strahlt die Venus, unser heller Abendstern. Auch am 18. April lohnt der Anblick noch einmal: Die Mondsichel ist besser zu sehen, weil sie gut eine Handbreit links über der Venus steht und erst um elf Uhr untergeht. Und da es eine Stunde zuvor schon stockfinster ist, können Sie genau über der Mondsichel noch das schöne Wintersternbild Stier bewundern, mit dem Sternhaufen der Plejaden (Siebengestirn) gut eine Handbreit rechts vom Mond.

Abnehmend oder zunehmend? Eine kleine Faustregel

Allabendlich verzögert sich der Monduntergang jetzt um etwa eine Stunde. Sein Abstand zur Sonne wächst, dadurch steht der Mond jeden Abend zur gleichen Zeit höher. So lässt er die Venus bald tief unter sich und zieht langsam ostwärts durch die Sternbilder: Am 19. April ist die Mondsichel über das markante V des Stierkopfs gerückt, die folgenden Abende zieht sie durch das Sternbild Zwillinge, das sich am späten Abend in den Westen senkt.

Der zunehmende Halbmond am 22. April steht im kleinen, unscheinbaren Sternbild Krebs und leistet uns schon bis drei Uhr nachts Gesellschaft. Und dann wird es auch für den Mond wieder richtig Frühling: Am 24. April finden Sie ihn im großen Frühlings-Sternbild Löwe, ganz dicht bei dessen hellstem Stern Regulus, an dem er mit nur einer Mondbreite Abstand vorüber wandert. Ganze drei Tage braucht der Mond, um unter diesem großen Sternbild hindurch mit wachsender Scheibe zum nächsten zu wandern.

Vom 26. bis 28. April zieht der Mond durch die riesige Jungfrau und passiert dabei zum zweiten Mal in diesem Monat die Spika, den hellsten Stern in dem Sternbild. Seine Rundreise übers Firmament hat er damit einmal vollzogen. Er ist einmal komplett um die Erde gewandert - wenn man als Fixpunkt für die Runde die Sterne nimmt. Nimmt man als Bezugsgröße jedoch die Sonne, fehlt noch ein Stück: Unser Begleiter hat in diesem Monat noch nicht alle Mondphasen durchlaufen. Weil sich die Erde - und in ihrem Schlepptau auch der Mond - selbst um die Sonne bewegt, dauert die Umrundung der Erde im Bezug auf die Sonne für den Mond immer ein klein wenig länger als im Bezug auf den Fixsternhimmel. Doch am Monatsletzten hat er auch das geschafft: Der Mond ist wieder voll, wie am letzten Tag im März.

Vollmond

Der Vollmond erscheint in der Nacht vom 29. auf den 30. April in prominenter Begleitung: Er steht erneut nah beim großen Planeten Jupiter, der eine gute Handbreit unter ihm strahlt. In der letzten Aprilnacht rückt der Mond noch auf weniger als zwei Fingerbreit Abstand an Jupiter heran, bevor er weiter zu den Planeten Saturn und Mars wandert. Doch davon dann mehr im Mai auf dieser Seite.

Save the Date



Einen Termin sollten Sie sich am besten schon jetzt glutrot im Kalender anstreichen:

die totale Mondfinsternis am 27. Juli 2018!