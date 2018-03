Vorheriges Bild Nächstes Bild Das Frühlingsdreieck zieht heran Wenn der Himmel im April etwa um zehn Uhr abends richtig finster wird, ziehen die typischen Sternbilder des Frühlings heran: Hoch im Süden prangt als erstes der Löwe, quer über den südöstlichen Himmel breiten sich Jungfrau und Bärenhüter aus. Ihre hellsten Sterne Regulus, Spika und Arktur bilden das strahlende Frühlingsdreieck, das schon in der Dämmerung deutlich hervortritt.

Sternzeichen oder Sternbild? Die astrologischen Sternzeichen beruhen noch auf der antiken Einteilung des Tierkreises in zwölf gleich lange Strecken und werden für Horoskope genutzt. Das Sternbild meint dagegen die tatsächlich aus den dazugehörigen Sternen am Himmel gebildete Figur - die astronomische Bezeichnung für eine bestimmte Sternengruppe.

Die Tage werden im April deutlich länger und auch die Dämmerungsphase nimmt zu. Der Sternenfreund muss sich gedulden, bis der Himmel richtig dunkel ist und die Sterne leuchtend hervortreten, durch die Sommerzeit sogar noch eine Stunde mehr als bisher: Die tiefschwarze Nacht beginnt Anfang April erst um halb zehn, am Monatsende eine Stunde später. Zwischen vier und fünf Uhr morgens verblasst die Sternenpracht dann wieder. Ende April bleiben nur mehr fünf Stunden finstre Nacht, in denen Sie auch die schwächsten Sterne sehen können. So sieht das Firmament im April um etwa zehn Uhr abends aus:

Sternkarte für April

Wenn die Abenddämmerung etwa um zehn Uhr endet und der Himmel nachtschwarz ist, stehen ganz tief im Westen noch die Winterbilder. Hoch im Süden prangen bereits die ersten Frühlingsbilder, die bis zum Morgen den Himmel im April dominieren. Nach Mitternacht tauchen die Sternbilder des Sommers im Osten auf. Kurz bevor der Morgen dämmert, lugt sogar das Herbstviereck noch über den Horizont.

Fast der ganze Tierkreis

Eine Nacht im April gibt Ihnen die Möglichkeit, fast alle Sternbilder des Tierkreises kennenzulernen, die auch den astrologischen Sternzeichen zur Vorlage dienen: Während am frühen Abend der Stier im Westen versinkt, gefolgt von den Zwillingen gegen Mitternacht, steht der unauffällige Krebs lange hoch im Süden, neben dem Frühlings-Sternbild Löwe. Nach ihnen zieht die große Jungfrau heran, gefolgt von der unscheinbaren Waage. In der zweiten Nachthälfte reckt der hübsche Skorpion seinen Kopf über den Horizont und auch der sommerliche Schütze taucht in den Morgenstunden auf. Selbst Steinbock und Wassermann erscheinen in der Dämmerung. Nur die Sternbilder Fische und Widder bleiben im April ganz verborgen.

In den Sternbildern des Tierkreises erstrahlen meist auch ein paar besondere Lichter, die gar keine Sterne sind: Wir verraten Ihnen, welche Planeten jetzt zu sehen sind.