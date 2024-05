Keuchhusten-Welle in England: Antworten zum "100-Tage-Husten"

Sich gegen Grippe impfen zu lassen, gehört zum Vorsorgeprogramm im Herbst oder Winter, wenn auch noch längst nicht alle, für die es empfohlen wird, das Angebot wahrnehmen. An Keuchhusten aber denken die wenigsten. Dabei besteht ein großes Risiko, sich über Tröpfcheninfektion auch mit Keuchhusten anzustecken.

Keuchhustenwelle in England

Heuer sind 2.800 Menschen in England an Keuchhusten erkrankt. Das sind dreimal so viele wie im gesamten vergangenen Jahr 2023. Bei der zyklisch auftretenden Krankheit ist es seit 2016 zu keinem größeren Ausbruch mehr gekommen. Das könnte ein Grund für den Ausbruch in England sein, vermuten Experten. Denn auch die Immunität in der Bevölkerung sei während der Pandemie gesunken. Zudem sei auch die Impfrate zurückgegangen. Impfungen aber können Leben retten, denn gerade Neugeborene und Säuglinge sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde UKHSA (UK Health Security Agency) besonders von lebensgefährlichen Komplikationen bedroht. Fünf Babys sind im ersten Quartal 2024 an der Krankheit verstorben. Es sei wichtig, dass Schwangere und Babys ihre Impfungen zum richtigen Zeitpunkt erhielten.

Keuchhusten ist meldepflichtig

Keuchhusten ist eine hochansteckende Krankheit und seit 2013 bundesweit meldepflichtig. Die Übertragung erfolgt über Tröpfcheninfektion. Bei fast jedem Kontakt zwischen einem Erkrankten und einem ungeschützten Gesunden kommt es zu einer Ansteckung, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Laut Experten erkranken von 100 Infizierten 80 bis 90 Personen an Keuchhusten. In jedem Lebensalter ist eine Ansteckung möglich.

Von wegen Kinderkrankheit: Keuchhusten bei Erwachsenen

Experten schätzen, dass die Dunkelziffer der Erkrankungen weit höher liegt als die der gemeldeten Fälle. Dabei betrifft Keuchhusten nicht nur Kinder - im Gegenteil: Zwei Drittel aller Erkrankungen treten bei Menschen über 19 Jahren auf - so das Robert Koch-Institut (RKI). Keuchhusten bei Erwachsenen aber ist schwer zu diagnostizieren, weil die Symptome bei ihnen, anders als bei Kindern, sehr unspezifisch sind. Bei einem Drittel der erwachsenen Patienten fehlt der sonst typische "bellende Husten".

Der Grund für die hohe Erkrankungsrate bei Erwachsenen: Sie haben häufig keinen Impfschutz mehr, daher wird die konsequente Auffrischung des Impfschutzes empfohlen. Der Impfschutz besteht bis zu zwölf Jahre. Auch eine einmalige Erkrankung an Keuchhusten schützt nicht lebenslang vor einer Neuinfektion. Kinder sind in der Regel gut geschützt, da ihr Impfschutz noch vorhält.