Fehlende Fakten? Von Lockdown-Kritik und Virus-Varianten

Während Politiker in Deutschland über eine Lockerung der Corona-Maßnahmen im März nachdenken, bleibt die Kritik am Lockdown weiterhin laut: Die Kollateralschäden seien zu groß, der Lockdown sei nicht mehr vertretbar, sagen prominente Kritiker, unter anderem Christoph Lütge, Wirtschaftsethiker von der TU München. Auf Twitter schließen sich viele Menschen der Kritik an, nicht immer unter Berücksichtigung der Fakten.

Ein User auf Twitter machte auf ein Interview Lütges mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) und darin enthaltene vermeintliche Falschbehauptungen aufmerksam. Der User stellt dabei einen Zusammenhang zur Entlassung Lütges aus dem Bayerischen Ethikrat her. Doch das Interview und die darin enthaltenen Aussagen haben nicht unmittelbar mit dieser Entlassung zu tun. Der #Faktenfuchs betrachtet die Aussagen Lütges zu den Corona-Maßnahmen und zu den Virus-Varianten, weil diese so oder so ähnlich auch in den sozialen Netzwerken kursieren. Auf Nachfrage hat Christoph Lütge seine Aussagen präzisiert und neue Aspekte eingebracht. Auf diese neuen Aspekte geht der #Faktenfuchs nicht weiter ein, sondern beschäftigt sich mit den Aussagen in der NZZ und Lütges Ergänzungen dazu.

Hat die WHO gesagt, der Lockdown richte mehr Schaden an als Nutzen zu stiften?

Im Netz kommt diese Behauptung in der Diskussion um die Lockdown-Maßnahmen immer wieder. Die für Desinformation bekannte österreichische Seite “Wochenblick.at” veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel “Corona-Politik: UN und WHO warnten vor tödlichen Lockdown-Folgen”. Ein User auf Twitter schreibt: “Selbst die WHO ist gegen Lockdowns.” Ein anderer twittert: “Die WHO sagt, Lockdowns bringen nichts und schaden mehr als sie nützen.” Ähnlich argumentiert auch Lütge im Interview mit der NZZ. Er sagt: “Zahlreiche Stellungnahmen, unlängst sogar von der Weltgesundheitsorganisation, zeigen, dass Lockdowns mehr Schaden anrichten als Nutzen zu stiften.”

Lütge steht mit seiner Kritik am Lockdown grundsätzlich nicht alleine da. Auch der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, warnte im Oktober vor bleibenden Schäden für Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft, und sagte: “Eine pauschale Lockdown-Regelung ist weder zielführend noch umsetzbar”.

Was ist dran an Lütges Aussage? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das so nie gesagt, wie auch schon ein Faktencheck von PolitiFact zeigte. Die Stellungnahme, die Lütge zitiert, gibt es nach Recherchen des #Faktenfuchs nicht. Richtig ist, dass die WHO wiederholt auf die negativen Auswirkungen des Lockdowns, zum Beispiel auf die ärmere Bevölkerung, aufmerksam machte. Die WHO betont auch, dass nationale Lockdowns immer nur kurzfristige Maßnahmen sein sollten. Eine Sprecherin der WHO Europa antwortete dem #Faktenfuchs auf eine Mailanfrage, Regierungen sollten Lockdowns nur einsetzen, um sich dadurch mehr Zeit zu verschaffen, um Kapazitäten für Tests, die Kontaktnachverfolgung oder die gesundheitliche Versorgung aufzubauen. “Die WHO empfiehlt nationale Lockdowns nicht als die Standard-Kontrollmaßnahme.”

Statt die von ihm zitierte WHO-Stellungnahme einzuordnen, verweist Christoph Lütge in seiner Antwort auf die #Faktenfuchs-Nachfrage auf andere Publikationen, unter anderem zu den negativen Folgen von Lockdown-Maßnahmen, die vom “American Institute für Economic Research” (AIER) gesammelt wurden. Das AIER ist eine Denkfabrik. Wie der ARD-Faktenfinder bereits berichtete, gilt das AIER als “Think Tank, der massive Kritik an den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie äußert und den Klimawandel in Zweifel zieht.”

Kritik am AIER

Am AIER wurde zum Beispiel auch die Great Barrington Declaration unterschrieben. Darin fordern Wissenschaftler, die Corona-Maßnahmen sofort zu beenden, weil sie verheerende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit hätten. Zahlreiche andere Wissenschaftler warnten vor diesem Vorschlag und bezeichneten ihn als “unethisch”.

Martin McKee, Professor für öffentliche Gesundheit an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, sieht die von Lütge als Quelle genutzte Zusammenstellung des AIER zu den negativen Auswirkungen des Lockdowns kritisch. “Die Auswahl ist sehr selektiv”, sagt McKee dem #Faktenfuchs. Es gebe eine große Zahl an Beweisen, die zu komplett anderen Schlussfolgerungen führen, die das AIER nicht zitiere. Außerdem verlasse man sich bei der Zusammenstellung stark auf sogenannte “Pre-Prints”, also Forschungsergebnisse, die noch keinem Peer-Review unterzogen wurden, also keiner Begutachtung durch andere Wissenschaftler. “Pre-Prints haben den Vorteil, die Informationen in einer sich ständig verändernden Situation schnell an die Öffentlichkeit zu bringen”, sagt McKee. “Allerdings würde man erwarten, dass diese Artikel in der Peer-Review-Version innerhalb von Wochen oder höchstens Monaten veröffentlicht werden.” Das sei bei einigen der von AIER zitierten Pre-Prints nicht der Fall, obwohl sie teilweise von April, Mai oder Juni 2020 stammten. Entsprechend beschäftigten sich einige der Studien auch mit dem ersten Lockdown, die Daten seien also schon älter.

In der Sammlung findet sich unter anderem auch ein Pre-Print, der die Notwendigkeit des Lockdowns in Deutschland in Frage stellt. Einer der Autoren: Christof Kuhbandner. Der Psychologe ist bereits in der Vergangenheit mit Kritik am Lockdown aufgefallen, die aber laut MDR viele falsche Schlüsse ziehe und die Gefahren durch das Coronavirus unterschätze. Eine weitere Studie, die Lütge anführt, ist die Lockdown-Studie des Stanford-Statistikers John Ioannidis, die der #Faktenfuchs hier überprüft hat und die nach Ansicht verschiedener Wissenschaftler deutliche Mängel aufweist.

Blieben die schwedischen Todeszahlen während der zweiten Corona-Welle “sehr niedrig”?

Nicht nur in der Diskussion im Internet über den Lockdown geht der Blick immer wieder nach Schweden: Das Land dient als Beispiel dafür, wie man auf die Corona-Pandemie ohne Lockdown reagieren kann.

Auch Lütge sprach mit der NZZ über den schwedischen Weg in der Pandemie. Lütge sagte: “Seit letztem Sommer hat Schweden sehr niedrige Todeszahlen, auch in der derzeitigen Welle - und das ohne all die Aufregung und die Kollateralschäden, die Corona-Maßnahmen in anderen Ländern mit sich bringen.”

Was mit “sehr niedrig” gemeint ist, ist Auslegungssache. In der schwedischen Corona-Todeszahlen-Statistik zeichnet sich die aktuelle Corona-Welle jedoch deutlich ab.