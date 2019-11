Jenseits der Ritterspiele: Was Mittelalter-Forscher umtreibt

Die Epoche zwischen 500 und 1500 nach Christus: Sie mag in grauer Vorzeit liegen, doch bewegt sie viele heutige Menschen wie kaum ein anderes Zeitalter. Tausende Mittelaltermärkte und Rittertuniere in Deutschland geben davon Jahr für Jahr ein buntes Zeugnis ab. Und auch in Film und Literatur ist das Mittelalter stets gut vertreten: Serien wie Game of Thrones, Vikings oder eine Unzahl historischer Romanen über Henkerstöchter und Wanderhuren spiegeln die Lust des modernen Menschen am Mittelalter.

Widersprüchlicher Begriff

Doch was ist das für ein Mittelalter, das wir uns heute ausmalen? Und was erforschen jene, die sich wissenschaftlich mit Burgen, Ständen und Adelsgeschlechtern beschäftigen? Valentin Groebner, österreichischer Historiker für mittelalterliche Geschichte an der Universität Luzern, verweist zunächst einmal auf die Widersprüchlichkeit des Begriffs „Mittelalter“:

"Die Humanisten des 15. und 16. Jahrhunderts haben gesagt: Wir sind der Beginn von etwas Neuem. Das, was vor uns war, die düstere Zeit, ist das Mittelalter. Und dann wird dieser Begriff nochmal 300 Jahre später umgedreht: Die Romantiker sagen, das ist nicht das Düstere, sondern das Echte, das Eigene. Und diese beiden Mittelalterbilder, das Dunkle, Düstere der Humanisten, und das Echte, Eigene der Romantiker, die haben wir jetzt in dem Wort eingepackt." Valentin Groebner, Mittelalterhistoriker, Universität Luzern

Das idealisierte Bild vom Mittelalter, mit dem wir heute auf Festen, in Büchern und Filmen häufig konfrontiert werden, speist sich dabei aus der Ideenwelt des 19. Jahrhundert, einer Zeit voller Umbrüche zu Beginn der Industrialisierung.

"Riesige Kirchen wurden in dieser Zeit neu gebaut, in mittelalterlichem Stil: Die Neogotik ist der Baustil der Industriellen Revolution. Das heißt, immer dann, wenn sich gerade ganz viel verändert, dann braucht man das Mittelalter als geträumte Stabilität von früher." Valentin Groebner, Mittelalterhistoriker, Universität Luzern

Leben wie vor 1000 Jahren

Eine Sehnsucht, die bis heute anhält - und gelebt wird, zum Beispiel in Bärnau-Tachov. Das hiesige archäologischen Freilandmuseum ist mit rund 30 rekonstruierten Gebäuden aus dem Mittelalter die größte Sammlung seiner Art im deutschsprachigen Raum. Vor 10 Jahren startete das ehrgeizige deutsch-tschechische Projekt: Die Häuser aus drei mittelalterlichen Epochen werden erbaut nach den Regeln der experimentellen Archäologie, errichtet mit Materialien und Techniken der jeweiligen Zeit. Und die Ansprüche an die potentiellen Bewohner des Museumsdorfes sind hoch: Ob als Krieger, Händler, Bauer, Adeliger – nicht Mittelalter-Show, sondern Authentizität sind gefragt – so weit wie möglich.

Vor allem bei Veranstaltungen vermitteln Handwerker und auch Familien, die über den Sommer am Wochenende in den historischen Wohnhäusern wohnen, wie die Menschen vor mehr als 1000 Jahren arbeiteten, wohnten, aßen. Für den Wissenschaftlichen Leiter des Living-History-Experiments Stefan Wolters sind die Bewohner unverzichtbarer Bestandteil seiner Forschungsarbeit:

"Rekonstruieren kann ich viel, mir vorstellen bei einem Grabungsbefund, wo etwa die Pfosten eine Hauses sind. Aber allein die Benutzung kann mir zeigen, ob der Bau funktioniert. Kann ich heizen? Zieht der Rauch ab? Man muss nicht glauben, dass die Menschen in feuchten Löchern gehaust hätten, sondern die hatten auch Ansprüche ans Wohnen." Archäologe Stefan Wolters, Geschichtspark Bärnau-Tachov