Überwintern: Wann Igel Ihre Hilfe brauchen

Igel halten gewöhnlich von November bis März ihren Winterschlaf. Um die nötigen Kraftreserven für die Wintermonate zu haben, gehen sie im Herbst auf Futtersuche. Doch immer seltener werden sie dabei fündig. "In einer ausgeräumten Landschaft, in der blühende Wegraine, Hecken, Feldgehölze und Brachen untergepflügt oder weggespritzt werden, kann er weder Insekten als Nahrung noch Unterschlupf finden", so Rüdiger Wohlers, stellvertretender Pressesprecher beim Naturschutzbund in Niedersachsen (NABU Niedersachsen).

Doch nicht nur eine igelfeindliche Landschaft, auch der Klimawandel reduziert das Nahrungsangebot für die Tiere. Die Folge: Die Igel fressen, was sie kriegen. Das kann aber gefährlich werden - besonders bei Regenwürmern und Schnecken, die den Igel krank machen können. Der Verzehr von Schnecken und Regenwürmern ist für Igel deshalb so gefährlich, weil sowohl Schnecken als auch Regenwürmer Zwischenwirte des Haarwurms, Saugwurms, Bandwurms und Rundwurms sind. Frisst ein Igel Regenwürmer oder Schnecken, breiten sich die Würmer in seinem Organismus aus und richten auf Dauer lebensgefährliche Schäden an allen inneren Organen des Igels an.

Wann soll man Igeln helfen?

Wer Igeln helfen will, muss einiges beachten. Weil Igel Wildtiere sind, sie sogar durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt sind, darf ihnen nur in Ausnahmefällen geholfen werden - etwa, wenn sie verletzt oder krank sind. Danach müssen sie unverzüglich wieder freigelassen werden.

Woran Sie erkennen, dass ein Igel Hilfe braucht

Ein Igel braucht Hilfe, wenn ...

er erkennbar mager ist - Anzeichen dafür sind: die Einbuchtung hinter dem Kopf, der birnenförmige anstatt runde Körper, die eingefallenen anstatt kugelig hervorstechenden Augen,

er röchelt oder hustet und als nachtaktives Tier tagsüber nach Futter sucht,

er torkelt, er sich merkwürdig fortbewegt oder apathisch herumliegt,

er sichtbar verletzt ist,

er voller Zecken, Flöhe, Fliegeneier oder Maden steckt.

er dünnflüssigen Kot hinterlässt.

Weitere Anzeichen, dass ein Igel Hilfe braucht

Um zu erkennen, ob ein Igel tatsächlich krank ist, nehmen Sie ihn mit Handschuhen oder einem Tuch vorsichtig auf und drehen ihn auf den Rücken: Wenn der Igel sich nicht zur Kugel zusammenrollt und sich der Igelbauch deutlich kälter anfühlt als Ihre Hand, ist der Igel wahrscheinlich krank und auf Hilfe angewiesen.

Außerdem brauchen Jungtiere dringend Hilfe, die sich tagsüber außerhalb des Nestes befinden und noch geschlossene Augen und Ohren haben.

Bei Igeln, die nach Wintereinbruch, bei Dauerfrost oder Schnee – vor allem tagsüber - herumlaufen, handelt es sich meist um alte, kranke Tiere. Sie brauchen ebenfalls Hilfe. Auch bei Jungtieren, die das Winterschlafgewicht von 500 – 600 Gramm noch nicht erreicht haben, ist eine Hilfe erlaubt.

Igel gefunden? Was Sie dann tun sollten

Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV Bayern), der gemeinsam mit dem BR 2015 das Projekt "Igel in Bayern" gestartet hat, gibt beim Auffinden eines Igels folgende Ratschläge: