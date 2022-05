Schnecken bekämpfen: Was hilft gegen Nacktschnecken?

Schnecken per Hand einsammeln

Wer weiß, wie Schnecken leben, der weiß auch, wo er sie findet und kann sie absammeln. Sie sitzen unter Rhabarberblättern, Trittbrettern, im kühlen Schatten unter dichten Sträuchern oder unter morschen Holzresten. Hier lassen sie sich in großen Mengen auf einen Schlag finden. Tipp: Mulchdecken immer wieder wenden und die Erdoberfläche regelmäßig harken, damit Bodenritzen nicht als Rückzugsort genutzt werden können.

Man sammelt sie in einem Eimer, im Anschluss folgt der makabre Teil, über den jeder selbst entscheiden muss. Der Tod durch Überbrühen ist ein sehr rascher, der Griff zum Salz qualvoll für die Tiere. Auch das Zerschneiden der Tiere ist eine Möglichkeit.

Vorsicht! Schnecken sind Aasfresser und werden von den Kadavern ihrer Artgenossen angezogen, Vergraben ist also sinnvoll. Einfach eine kleine Grube in der hinteren Ecke des Gartens ausheben und die Artgenossen werden nichts mitbekommen. In der Mülltonne entsorgen sollte man Nacktschnecken nicht, sie fangen an zu gären und entwickeln einen extrem unangenehmen Geruch.

Ein schützender Schneckenzaun

Schneckenzäune können aus verschiedensten Materialien sein, den meisten gemeinsam ist die Wölbung, die den Feind abhalten soll. Ein umgedrehtes "J", bei dem der Bogen vom Beet weg zeigt, verdeutlicht, wie so ein Schneckenzaun funktioniert. Will eine Schnecke zum Salat, muss sie zunächst diese Barriere überwinden. Um ihr das so schwer wie möglich zu machen, sind die Kanten der Zäume oft mit Zacken und Zähnen übersäht. Die Schnecken versuchen zwar meist, in den umzäunten Bereich zu gelangen, die Geduld ist aber eher erschöpft als das Ziel erreicht. Wichtig dabei ist: Es darf rein gar nichts über den Zaun ragen, was Schnecken als Brücke verwenden könnten.

Es gibt auch Schneckenzäune für einzelne Pflanzen, sogenannte Schneckenkragen. Diese Kragen stülpt man einfach über gefährdete Pflanzen. Man kann auch erst den Kragen im Garten platzieren und dann direkt in seine geschützte Mitte pflanzen.

Lockpflanzen und Kriechbarrieren gegen Schnecken

Mit Lockpflanzen wie kleinen Tagetes, frisch gesäten Sonnenblumen oder überschüssigen Salatpflanzen können Sie Schnecken ablenken und weitgehend überzeugen, die von Ihnen bevorzugten Pflanzen außer Acht zu lassen. Kriechbarrieren aus Kaffeesatz, Kiefernzapfen oder spezielle Granulate (z.B. gemahlene und zu Pellets gepresste Neemsamen) werden als breite Wälle bzw. Streifen angelegt, so Karin Greiner, BR Gartenexpertin.

Sie gibt außerdem den Tipp: Pflanzen, die mit kaltem Kaffee besprüht werden, sollen Schnecken mit Verachtung strafen. Ein Versuch ist es wert. Das Problem: Sobald es geregnet hat, verlieren Barrieren und Besprühen an Wirksamkeit und man muss das Ganze wiederholen. Der Kampf gegen Nacktschnecken verlangt dauerhaften Einsatz - ähnlich wie die Bekämpfung des Buchsbaumzünslers.