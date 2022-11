Faktenfuchs: Warum nicht alle Impfstoff-Daten öffentlich sind

Forscher wünschen sich Zugriff auf die Daten über ein Register oder EMA

Trotz der offenen Fragen: Die Experten wünschen sich für die Zukunft, dass individuelle Patientendaten besser zugänglich sind. Die Gesellschaft investiere in Arzneimittel-Studien über die Risiken der Teilnehmer, über Steuergelder oder über Arzneimittelpreise, sagt Daniel Strech. Zu diesem "Deal" gehöre eine Gegenleistung: "Und das heißt, dass die Ergebnisse zur Verfügung gestellt werden, am besten wirklich zeitnah. Und in dieser Linie ist eben auch zu argumentieren, warum auch die individuellen Patientendaten in angemessener Form zur Verfügung gestellt werden sollten."

Sobald alle rechtlichen und praktischen Fragen geklärt sind, schwebt Strech deswegen ein Register vor, in das IPD nach einem angemessenen Zeitraum nach gleichen Standards veröffentlicht werden - so dass sie gut auswertbar sind. Beate Wieseler vom IQWiG könnte sich vorstellen, dass die IPD bei der EMA liegen, aber dass für Analysen darauf zugegriffen werden darf.

Relevante Akteure, wie die Weltgesundheitsorganisation oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft, würden mittlerweile den Bedarf an zugänglichen IPD betonen, sagt Strech: "Das ist ein gutes Zeichen, das in die richtige Richtung geht." Der praktische Nutzen habe sich in der Corona-Pandemie gezeigt. In Zukunft könnten IPD aber ebenso bei vielen anderen Krankheiten auf der ganzen Erde weiterhelfen.