Faktenfuchs: Übertragungsschutz nicht Hauptziel des Impfstoffs

Seit Dezember 2020 wurden weltweit Milliarden Menschen gegen das Corona-Virus geimpft. Der Impfstoff "Comirnaty" von Pfizer/Biontech war das erste Vakzin, das zunächst in Großbritannien und kurz darauf auch in den USA und durch die Europäische Kommission in der EU zugelassen wurde. Die Wirksamkeit dieses Impfstoffs und anderer Impfstoffe ist durch zahlreiche Studien belegt: Die Corona-Impfung schützt vor schwerer Krankheit, auch bei den bislang bekannten Virusvarianten.

Dennoch verbreiteten sich seit Beginn der Impfkampagne immer wieder falsche Behauptungen und Desinformation zu den Corona-Impfstoffen. Zuletzt wurde in den sozialen Medien die Aussage einer Pfizer-Präsidentin im EU-Parlament geteilt, als vermeintliche Enthüllung.

Vermeintliche Enthüllung zu Übertragungsschutz

Der britische Schauspieler und Komiker Russell Brand teilte am 13. Oktober 2022 auf seinem Instagram-Account ein Video, in dem er selbst in die Kamera spricht und sich empört: "Eine leitende Angestellte von Pfizer hat zugegeben, dass sie niemals Impfstoffe auf Übertragung getestet haben. Das bedeutet, dass Covid-Pässe und "Stoppt die Ausbreitung" bestenfalls nur Vermutungen und schlimmstenfalls Lügen waren."

Auf diese Behauptung Brands folgt im Instagram-Video ein Videoausschnitt einer Anhörung im EU-Parlament vom 10. Oktober 2022. Der niederländische Politiker und EU-Parlamentsabgeordnete Robert Roos fragt darin, ob der Hersteller Pfizer/Biontech vor der Zulassung getestet habe, ob eine Impfung auch die Weitergabe des Virus verhindere. "Nein", antwortet Janine Small, Präsidentin für internationale Märkte bei Pfizer. Ihre weitere Antwort ist in Brands Video abgeschnitten. Das Video wurde bis Mitte November allein auf Instagram laut Angaben der Plattform rund 2,5 Millionen mal aufgerufen.

Doch Brands Aussagen fehlt entweder wichtiger Kontext, oder sie sind falsch.

Mit welchem Ziel wurden die Corona-Impfstoffe entwickelt und was ist über einen Übertragungsschutz der Corona-Impfung bekannt? Der #Faktenfuchs hat mit einer Virologin gesprochen, den Impfstoffhersteller Pfizer angefragt und Studien zum Thema ausgewertet.