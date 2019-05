Der Feuersalamander - flammender Bewohner feuchter Laubwälder

Die Entwicklung der Larven im Wasser dauert im Durchschnitt fünf Monate. Wenn die Jungtiere das Wasser verlassen, sind sie fünf bis sieben Zentimeter groß. Meist halten sie sich zunächst einige Zeit in der Nähe des Ufers auf. Im Spätherbst suchen Feuersalamander ein Winterquartier. Oft gehen die Weibchen immer wieder an denselben Ort zum Überwintern. Ideal sind Verstecke mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad – zum Beispiel in Erdhöhlen, Felsspalten oder Baumstümpfen.

Feuersalamander in Bayern bitte melden

Wie groß der Bestand an Feuersalamandern hierzulande ist, ist unbekannt. Da sie so versteckt leben und in der Regel erst bei Dämmerung aus ihren Verstecken kommen, ist es schwierig, sie zu kartieren. Das Bayerische Landesamt für Umwelt versucht dennoch, möglichst viele Informationen zur Verbreitung zu gewinnen. Es ist über jede Meldung dankbar. So können Wanderer beim Bayerischen Landesamt für Umwelt Hinweise geben, wo sie Feuersalamander gesichtet haben.

Die Bestände gehen langsam zurück

Der Bestand an Feuersalamandern geht langsam zurück. Dies hat nach Angaben des BUND Naturschutz mehrere Gründe: Die Gefährdungen sind - was den Lebensraum angeht - die Zerstörung von Wäldern, Rodung oder die Umwandlung in Nadelwaldbestände. Die Umwandlung von Laub- in Nadelwälder ist nicht nur schlecht für die erwachsenen Feuersalamander, denen es dann an Verstecken fehlt, sondern auch für die Larven im Wasser, da in Fichtenwäldern die Bäche versauern.