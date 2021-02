Das Wetter im Winter 2020: Zu warm und extrem wechselhaft

Es war ein Winter der starken starken Kontraste, das hat der Februar am deutlichsten gezeigt. Nach tagelangen Schneefällen kletterten die Temperaturen schnell auf zweistellige Werte. In Göttingen schnellten die Temperaturen innerhalb einer Woche von minus 23,8 Grad auf 18,1 Grad Celsius. Das sind knapp 42 Grad Unterschied in sieben Tagen – einen so hohen Anstieg habe es seit Beginn der Aufzeichnungen nicht gegeben, heißt es in der Bilanz des Deutschen Wetterdiensts.

Der wärmste Winter – zum zehnten Mal in Folge

Fest steht: Auch dieser Winter war zu warm, so wie in den vergangenen zehn Jahren auch. 2019/2020 lagen die Wintertemperaturen knapp vier Grad über dem Vergleichswert, laut DWD war dies der zweitwärmste Winter seit Beginn der Aufzeichnungen. Dieses Jahr wurden zum ersten Mal in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen an sechs hintereinander folgenden Tagen von 20 Grad und mehr gemessen, erklärt ein Sprecher des DWD:

„Es gab schon mehrmals drei Tage hintereinander mit 20 Grad und mehr, zuletzt im Jahr 2019. Nun hat sich das auf Anhieb verdoppelt – da zeigt sich ganz deutlich die Klima-Erwärmung.“