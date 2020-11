Kontaktnachverfolgung: Gesundheitsämter in Bayern am Limit

Dillingen kommt nur mit Verzögerung hinterher

Auch in Dillingen ist die Lage angespannt. Dort bearbeite man selbstverständlich alle Fälle, heißt es aus dem Landratsamt. Inzwischen könne man die Kontaktpersonen aber nicht mehr alle am gleichen Tag, sondern nur mit "ein bis zwei Tagen Verzögerung" kontaktieren. Die Fälle werden dann aufgefordert, ihre jeweiligen Kontaktpersonen vorab über den verzögerten Anruf des Gesundheitsamtes zu informieren . Den wachsenden Personalaufwand bestreitet das Gesundheitsamt auch mit Ehrenamtlichen, die sich aktiv melden.

Im Allgäu ruft das Gesundheitsamt noch selbst an

Im Landratsamt Ostallgäu schaffen es die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamts nicht mehr in allen Fällen, die Kontakte noch am gleichen Tag zu verständigen. Es wird aber jeder der direkt oder über längere Zeit Kontakt mit einem Positiv-Getesteten hatte, persönlich angerufen. Auch im Unterallgäu werden die Kontakte nach Angaben des Landratsamts direkt verständigt: "Wir überlassen das nicht den Leuten." Bei Schulklassen oder in Pflegeheimen werden die Einrichtungen verständigt und die informieren dann die Klassen, die in Quarantäne müssen oder die Angehörigen.

Armada an Contact-Tracern in Pfaffenhofen

Auch in Pfaffenhofen haben die ursprünglich 19 Mitarbeiter eine Weile tatsächlich jenseits des Limits gearbeitet. Aufgrund von Überlastung wurde zum Beispiel versäumt die Daten der Neuinfizierten an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) weiterzureichen.

Mittlerweile ist der Datenrückstau aber fast aufgehoben, denn inzwischen unterstützen 59 zusätzliche Arbeitskräfte das Gesundheitsamt, so der Sprecher im Landratsamt Christian Degen. Darunter sind zwölf fest angestellte Contact-Tracing-Kräfte der Regierung von Oberbayern, 29 Helfer von anderen Staatsbehörden, der Polizei und der Bundeswehr und zehn Auszubildende aus dem Landratsamt. Damit sei man zunächst gut aufgestellt.

Überlastung der Contact-Tracer in Niederbayern

In Niederbayern arbeiten die Gesundheitsämter in Landshut, Passau und Freyung trotz zusätzlichen Personals am Anschlag. Aus Landshut heißt es "viele, die an der Bewältigung der Corona-Krise bei uns arbeiten, arbeiten am Anschlag und manchmal darüber hinaus". Passau schreibt in einem Statement: "Von einem Normalbetrieb sind wir aktuell weit entfernt und die Belastung der einzelnen Kolleginnen und Kollegen ist sehr hoch."

Das Personal in den Gesundheitsämtern wurde überall aufgestockt. Teilweise helfen Lehrer, Polizisten, Verwaltungsbeamte, Mitarbeitende des Katastrophenschutzes und der Seen- und Schlösserverwaltung mit. Passau hat vor, das Personal weiter auszubauen.

Freyung-Grafenau: Verzögerungen bei Kontaktierung

Im Kreis Freyung-Grafenau, wo die Inzidenzzahl mit über 300 am Mittwoch (11.11.) den höchsten Wert in ganz Ostbayern erreicht hat, wird eine Überlastung der Gesundheitsamt-Mitarbeitenden nicht ausgeschlossen. In allen angefragten Gesundheitsämtern gelänge es jedoch noch, die Infizierten und deren Kontaktpersonen zu ermitteln und zu kontaktieren.

Je nach Anzahl der eingehenden positiven Befunde müsse aber in Landshut priorisiert werden. Vorrang habe dabei die Erstkontaktierung neuer Infektionsfälle. In Freyung geht die Kontaktierung teilweise mit "erheblichen zeitlichen Verzögerungen" einher, heißt es.