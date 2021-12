Corona: "Test-Nachweispflicht" für Kita-Kinder ab 10. Januar

Kita-Kinder müssen ab Januar in Bayern dreimal wöchentlich auf Corona getestet werden. Die Regel soll nach den Weihnachtsferien ab 10. Januar gelten und alle Kinder ab dem ersten Geburtstag betreffen, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Kabinettsitzung in München sagte. Demnach können die Tests von den Eltern zuhause via Schnelltest durchgeführt werden, möglich sind auch Schnelltestnachweise von offiziellen Teststellen. Herrmann sprach von einer "Test-Nachweispflicht".

Alternativ ist laut Herrmann auch ein PCR-Pooltest in der Einrichtung möglich, sofern dieser von den Trägern angeboten werde. In Einrichtungen mit zwei wöchentlichen PCR-Pooltest ist laut dem Kabinettsbeschluss montags ein zusätzlicher anderweitiger Testnachweis nötig. Laut Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sollen die Eltern die benötigten Selbsttests wie gehabt über Berechtigungsscheine erhalten. Diese können in Apotheken eingelöst werden. Bisher sind die Tests bei Kita-Kindern empfohlen, aber nicht verpflichtend. Die ab 10. Januar vorgesehene Testpflicht entfällt laut dem Kabinettsbeschluss für genesene und geimpfte Kinder.