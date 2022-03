So schützen FFP2-Masken gegen das Coronavirus

Wie breitet sich das Coronavirus aus?

In den meisten Fällen stecken sich Menschen über die Luft mit Coronaviren an. Infizierte Personen verbreiten sie über Tröpfchen von Speichel und Nasensekret, die sie beim Husten, Niesen und Sprechen ausstoßen, und sogenannte Aerosole, die beim Ausatmen entstehen. Aerosole sind ein Gemisch aus Luft und winzigen Teilchen. Im Gegensatz zu Tröpfchen können sie längere Zeit in der Luft bleiben und sich über weitere Strecken bewegen. Ein Infizierter kann mit seiner Atemluft bereits Viren verbreiten, wenn er noch keine Krankheitssymptome hat oder gar keine entwickelt.

Wie verringert eine Maske die Ausbreitung des Coronavirus?

Mit einer OP-Maske oder Alltagsmaske reduziert der Träger die Wahrscheinlichkeit, dass er Menschen in seiner Umgebung ansteckt. Die Maske reduziert den Ausstoß von Tröpfchen und Aerosolen und damit auch von Krankheitserregern aus den Atemwegen. Die Partikel in einem Aerosol sind zwar zu einem großen Teil kleiner als 5 Mikrometer und können daher zwischen den Maschen von Stoffmasken nach außen dringen. Eine Maske bremst aber beim Ausatmen auch das Aerosol, das mit den Luftstrom aus den Atemwegen kommt. Auf diese Weise kann eine Maske die Konzentration infektiöser Partikel in der unmittelbaren Umgebung des Maskenträgers reduzieren. Möglicherweise schützt eine OP-Maske oder Alltagsmaske auch ihren Träger. Eine FFP2-Maske, korrekt getragen, macht das auf jeden Fall. Das Material, aus dem sie besteht, filtert den größten Teil der Partikel in Virengröße aus der Atemluft. Das gilt auch, wenn dies nicht ausdrücklich in der beiliegenden Gebrauchsanweisung steht.

Was zeigt die Wirksamkeit von Masken gegen das Coronavirus?

Die Wirksamkeit des Mund-Nasen-Schutzes konnte schon früh eine Studie am Beispiel von Jena zeigen. Als erste größere deutsche Stadt hatte sie bereits Anfang April 2020 eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr angeordnet. Für eine andere Studie betrachteten Wissenschaftler verschiedene deutsche Regionen, in denen das Tragen von Gesichtsmasken zu unterschiedlichen Zeitpunkten Pflicht wurde. So konnten sie den Anstieg der Infektionen in Regionen mit Masken und Regionen ohne Masken vergleichen. Ergebnis: 20 Tage nach der Einführung von obligatorischen Gesichtsmasken war die Anzahl der Neuinfektionen um rund 45 Prozent reduziert. Eine Auswertung mehrerer Studien aus den USA, Kanada, China, Thailand und Deutschland bestätigte im Februar 2021 erneut, wie effektiv das Tragen von Masken die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen kann.

So schützen Masken vor dem Coronavirus