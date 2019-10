Beim Wandern in den Alpen Bartgeier zählen

Bartgeier wurde in Deutschland ausgerottet

Vor mehr als 100 Jahren wurde der Bartgeier in Deutschland ausgerottet. Doch es bestehe Hoffnung auf seine mögliche Rückkehr, teilt der LBV mit. Die Bestände der Bartgeier nehmen in Europa wieder zu. Bereits seit 1986 werden einzelne Vögel in den Alpen ausgewildert. In Österreich zum Beispiel sind die Tiere seit Jahren wieder heimisch und fliegen zunehmend über die Grenze nach Deutschland. Doch weil die gefiederten Giganten oft gezielt vergiftet oder gejagt werden, schwinden in vielen Regionen der Welt die Bartgeier-Zahlen weiter.

Wiederansiedelungsprojekt für Bartgeier in den bayerischen Alpen

Der LBV will den Schutz der europäischen Geier vorantreiben und plant für die bayerischen Alpen ein Wiederansiedelungsprojekt. Die dortigen Steilfelsen würden den Greifvögeln gute Nistmöglichkeiten bieten. In einer Machbarkeitsstudie wurden bereits potenzielle Regionen zur gezielten Wiederansiedelung bewertet. Die Ergebnisse wurden Mitte September 2019 vorgestellt: Demnach würden sich vor allem die Ostalpen eignen, weil es dort ausreichend Nahrung gäbe. Um junge Bartgeier aus einem Zuchtprogramm freizulassen, sei der Nationalpark Berchtesgaden am besten geeignet. Mögliche Regionen seien aber auch das Allgäu, das Karwendel und das Werdenfelser Land. In den untersuchten bayerischen Gebieten wären die Bedrohungen für große Greifvögel momentan gering.

"Bayern ist Heimat für Geier. Die Studie zeigt, der Bartgeier hat hier gelebt, er kann hier leben und er soll das auch wieder tun. Und dabei eignen sich vor allem die Ostalpen für eine Wiederansiedelung." Norbert Schäffer, LBV-Vorsitzender

Bartgeier können sich an geschossenem Wild vergiften

Die größte Gefahr für Bartgeier ist laut LBV übrigens eine Bleivergiftung: Die können sich die Vögel zuziehen, wenn sie an erlegtes Wild gelangen, in dem sich noch Munitionsreste befinden. Bleihaltige Munition ist zum Beispiel im Nationalpark Berchtesgaden seit 2014 verboten. Der LBV betont, dass der Bartgeier nur dann eine Chance habe, wenn Jäger grenzübergreifend auf bleihaltige Munition verzichteten. In freier Natur könnte der majestätische Flieger bis zu 45 Jahre alt werden.