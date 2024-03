Anschlag bei Moskau: Was wir bisher wissen - und was nicht

Warum führt eine Spur zu einem afghanischen IS-Ableger?

In einem Bekennerschreiben des IS zum Anschlag wird ausdrücklich der Islamische Staat Provinz Khorasan (ISPK) erwähnt. Das berichtet auch der Terrorexperte Peter Neumann auf X. Bei dem ISPK handelt es um einen IS-Ableger in Afghanistan, der schon seit einigen Jahren einen bewaffneten Konflikt mit den militant-islamistischen Taliban austrägt.

Der ISPK rekrutiere sehr aktiv in ex-sowjetischen Staaten in Zentralasien und im Kaukasus und werde auch mit Anschlagsplänen an Weihnachten in Köln, Wien und Madrid in Verbindung gebracht, so Neumann. Aufgrund dieser regen Aktivitäten warnt das Bundesamt für Verfassungsschutz schon seit Monaten vor dem ISPK.

Zuletzt wurden in Deutschland immer wieder Personen verhaftet, die mit dem ISPK in Verbindung stehen sollen. Vor wenigen Tagen erst hatte die Bundesanwaltschaft im Raum Gera in Thüringen zwei Männer festnehmen lassen, die "in Stockholm im Bereich des schwedischen Parlaments Polizisten und andere Personen mit Schusswaffen töten" wollten, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Den Ermittlern zufolge hatten sie ihre Anweisungen vom ISPK erhalten.

Sind die Verhafteten wirklich die "echten" Terroristen?

Hans-Jakob Schindler, Seniordirektor der gemeinnützigen internationalen Organisation "Counter Extremism Project" (CEP), hält es für möglich, dass Russland jene verhaftet hat, die den Anschlag verübt haben. Jedoch sei die Schnelligkeit der russischen Behörden sehr erstaunlich, sagt Schindler im Interview mit BR24. Skeptisch ist Schindler vor allem deshalb, weil die Verdächtigen bereits kurz nach dem Anschlag hunderte Kilometer von Moskau entfernt verhaftet worden seien.

Schindler erinnert sich an die Phase, als er von 2005 bis 2011 in der Deutschen Botschaft im Iran arbeitete: "Dort haben die Behörden auch kurze Zeit nach einem Anschlag Verdächtige verhaftet, die auch alles gestanden haben."

Vorwürfe gegen Ukraine: Wie reagiert sie darauf?

Die russische Propaganda verbreitet, dass die Ukraine in den Anschlag verwickelt sei. Auch Präsident Putin brachte eine mögliche Verwicklung des Nachbarlandes ins Spiel. Russland hatte die Ukraine vor gut zwei Jahren überfallen. In einer TV-Ansprache sagte er, vier der inzwischen elf festgenommenen Männer, die mutmaßlich für den Anschlag verantwortlich sind, hätten versucht, über die Ukraine zu fliehen.

Die ukrainische Regierung wies Spekulationen über eine Beteiligung an dem Terrorangriff vom Freitagabend zurück und warf ihrerseits Russland vor, die Attacke politisch zu instrumentalisieren. "Die Ukraine hat noch nie auf die Nutzung von terroristischen Methoden zurückgegriffen", schrieb Mychajlo Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, auf X.

Kämpfen Islamisten auf Seiten der Ukraine? Und haben sie etwas mit dem Anschlag zu tun?

Auf Seiten der Ukraine kämpfen tatsächlich Islamisten, die bereits in Syrien aktiv waren. Sie kämpften dort für eine von Tschetschenen dominierte Miliz. Bereits Ende Oktober 2022 wurde laut Bayerischem Verfassungsschutz bekannt (externer Link), dass der ehemalige Anführer dieser Miliz "mit 25 Kämpfern in der Ukraine angekommen war, um sich dort am Kampf gegen Russland zu beteiligen." Dem Verfassungsschutz zufolge geht es den Islamisten "vermutlich vor allem um Vergeltung für die Tschetschenien-Kriege." Die Gruppe hatte in der Vergangenheit auch Interviews gegeben - etwa dem Sender "Radio Free Europe" (externer Link).

Nach dem Zerfall der Sowjetunion kämpfte Tschetschenien in zwei Kriegen um seine Unabhängigkeit von Russland und verlor. In dieser Zeit waren auch auf tschetschenischer Seite Islamisten sehr aktiv.

Pro-Russische Propagandisten verbreiten nun in sozialen Netzwerken, dass Gerücht, dass die in der Ukraine aktiven Islamisten, die Terroristen von Moskau unterstützt hätten. Hans-Jakob Schindler vom "Counter Extremism Project" hält das für sehr unrealistisch. Die Einheit werde im Raum Kiew eingesetzt. Diese Islamisten hätten keine Bezüge zum afghanischen Ableger ISPK. Außerdem seien sie stark in die ukrainische Militärmaschinerie eingebunden. Die Ukraine wiederum habe kein erkennbares Interesse, derartige Anschläge zu unterstützen. Dies sei kontraproduktiv, so Schindler. Allerdings sei es keine gute Idee von der Ukraine gewesen, die tschetschenischen Kämpfer ins Land zu lassen. Nach dem Anschlag von Moskau sei das nun Futter für russische Propaganda.

Gab es zuvor Hinweise auf einen möglichen Anschlag?

Die Geheimdienste der USA und anderer westlicher Länder hatten offenbar bereits Anfang März vor einem drohenden Anschlag gewarnt. Man habe in den vergangenen Wochen herausgefunden, dass die IS-Zelle in Afghanistan einen Anschlag in Moskau plane, sagte ein ranghoher US-Geheimdienstvertreter der Nachrichtenagentur AP. Über vertrauliche Kanäle habe man diese Informationen kürzlich an Russland weitergegeben. Präsident Wladimir Putin tat dies nach seiner Wiederwahl am vergangenen Sonntag als westliche Provokation ab.

Die Anschläge seien nicht überraschend, so Terrorexperte Schindler im Gespräch mit BR24. Der ISPK habe schon seit Wochen in sozialen Netzwerken gegen Russland gehetzt. Auch deshalb habe sich die Tat abgezeichnet. Westliche Sicherheitsbehörden seien inzwischen gut in der Lage, solche großangelegten, gut vorbereiteten Anschläge zu erkennen. Der russische Sicherheitsapparat sei dagegen hoch ideologisiert und folge Präsident Putin blind. In einem derartigen Sicherheitsapparat tauchen Schindler zufolge "Wahrnehmungslücken" auf.

Wie reagiert die Bundesregierung auf den Anschlag?

Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) hält nach derzeitigem Stand ebenfalls Islamisten für den Anschlag bei Moskau für verantwortlich. "Nach allem, was bisher bekannt ist, ist davon auszugehen, dass die Terrorgruppe 'Islamischer Staat Provinz Khorasan' den mörderischen Terroranschlag in der Nähe von Moskau zu verantworten hat", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung" (online Samstag).

Von dieser Gruppe gehe derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus, sagte Faeser. "Die Gefahr durch islamistischen Terrorismus bleibt akut." Faeser verurteilte den Anschlag bei Moskau. "Wir trauern mit den Familien der vielen unschuldigen Opfer dieses feigen und brutalen Terroranschlags", sagte sie.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach am Samstag von einem "feigen, unmenschlichen Terror", Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb, der "schreckliche Terrorangriff auf unschuldige Konzertbesucher" werde verurteilt. Das Auswärtige Amt aktualisierte nach der Tat seine Reise- und Sicherheitshinweise für Russland. "Unsere Gedanken sind mit den Angehörigen der Opfer und allen Verletzten", schrieb Scholz auf X.

Baerbock übermittelte ebenfalls bei X den Menschen in Russland ihr Mitgefühl. "Unschuldige Menschen, die einfach nur zu einem Rockkonzert gehen wollten, wurden kaltblütig ermordet." Auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sprach von "furchtbaren Nachrichten aus Moskau" und erklärte weiter, wichtig sei nun, "die Hintergründe schnell aufzuklären".

Mit Informationen von dpa und Reuters.