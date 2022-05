So erkennen und bekämpfen Sie den Buchsbaumzünsler erfolgreich

Wie kann man den Buchsbaumzünsler bekämpfen?

Früh erkannt, können befallene Stellen herausgeschnitten werden. Je nach Größe des Buchsbaums ist auch Handarbeit gefragt. Sammeln Sie die Raupen mit der Hand ab - und zwar regelmäßig! Das ist aber nur praktikabel, wenn der Befall nicht allzu groß ist. Ein Tipp, um es sich einfacher zu machen: Halten Sie ein Blatt Papier unter den Buchsbaum und schlagen mit der anderen Hand gegen den Buchs. Sie können auch einen Besen zu Hilfe nehmen. Dann fallen viele der Raupen aufs Papier und können im Plastikbeutel im Hausmüll entsorgt werden.

Was tun bei starken Zünslerbefall?

Ist der Befall stärker, schneiden Sie den Buchs zurück. Und zwar gründlich. Das kann ein Buchs vertragen. Auch hier sollten Sie Papier, Folie oder ein Laken unterlegen, damit Sie keine heruntergefallenen Raupen übersehen. Zusätzlich kann man den Buchsbaum mit einem Hochdruckreiniger abspritzen. Damit dabei Raupen, Eier und Larven nicht durch den ganzen Garten verteilt werden, sollte man in Spritzrichtung ein am Boden beschwertes Vlies hochhalten, um all das, was der Wasserstrahl herausspritzt, auffangen zu können. Ähnliche Effekte haben ein Laubbläser oder - in anderer Richtung - ein starker Staubsauger. Um den Buchs nach der radikalen Behandlung beim erneuten Austreiben zu unterstützen, können Sie ihn mit Hornmehl düngen. Im Übrigen können sich auch stark abgefressene Buchsbäume wieder erholen und erneut austreiben, so der Bund NAturschutz (NABU).

Gartenabfälle in Plastikbeuteln im Hausmüll entsorgen

Auf keinen Fall sollten Sie den Pflanzenabfall einfach auf den Kompost werfen, es sei denn, Sie wollen die Verbreitung des Schädlings befeuern. Packen Sie die abgeschnittenen Zweige in einen Plastiksack, verschließen ihn sorgfältig und geben das Ganze in den Hausmüll.

Den Raupen einheizen: Packen Sie den Buchs in dunkle Folie ein

Eine weitere Methode ist, den Buchs in dunkle Folie einzuwickeln. Das ist allerdings nur bei sonnigem und warmen Wetter sinnvoll. Unter der Folie wird es dann so richtig heiß. Das vertragen die Larven und Raupen des Buchsbaumzünslers nicht. Dem Buchs macht das gar nichts aus. Wenn Sie ihn zuvor noch wässern, übersteht er die Prozedur klaglos. Problem allerdings: Den Eiern macht die Sauna nichts aus. Deswegen müssen Sie die Prozedur wiederholen, um auch die nachfolgenden Generationen abzutöten.

Biologische Mittel bei der Schädlingsbekämpfung

Ist der Befall schwerwiegender, kann man auch zu biologischen Mittel wie Neem oder dem Bakterium Bacillus thuringiensis greifen. Lassen Sie sich beim Kauf beraten. Bei der Anwendung müssen einige Dinge beachtet werden.

Das Bakterium Bacillus thuringiensis im Kampf gegen den Zünsler

Das Bakterium Bacillus thuringiensis wird auf den Buchs gesprüht. Ideale Bedingungen dafür sind ein bedeckter Himmel und Temperaturen um die 18 Grad. Wichtig ist, dass das Mittel die Raupen auch im Inneren des Busches erreicht. Also nicht zu sparsam beim Besprühen sein und das Ganze mit ausreichend Druck ausüben. Alle Blätter und Äste sollten tropfnass sein.

Neem - Natürliches Schädlingsbekämpfungsmittel

Neem ist ein Mittel, das aus dem Neembaum gewonnen wird. Es wird in seinen Ursprungsländern Indien und Burma schon seit Jahrhunderten als Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet. Neem sorgt dafür, dass die Schädlinge nicht mehr fressen und sich infolgedessen auch nicht mehr vermehren. Die Pflanze an sich bleibt unbeschadet.

Noch biologischer: Bieten Sie natürlichen Feinden eine Heimat

Lange Zeit hatte der Buchsbaumzünsler, der aus Asien eingeschleppt wurde, hierzulande keine natürlichen Feinde. Vögel, die sich an den Raupen versucht haben, haben sie zum Teil wieder ausgewürgt. Offensichtlich ist ihnen der Snack nicht bekommen. Doch langsam scheinen heimische Tiere wie Spinnen, Wespen, Spatzen und Rotschwänzchen auf den Geschmack zu kommen. Je naturnaher und einladender Ihr Garten mithilfe von zum Beispiel Nistplätzen und Vogeltränken gestaltet ist, desto besser. Wunder darf man sich von dieser Maßnahme allerdings nicht erhoffen, so das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF). Aber einen Versuch ist es allemal wert.

Bekämpfung des Buchsbaumzünslers das ganze Jahr über

Mit einer einmaligen "Entraupungsaktion" ist es leider nicht getan, denn die Falter, die sich aus den Raupen entwickeln, legen mehrfach im Jahr Eier, aus denen nach kurzer Zeit neue Raupen schlüpfen. Entspannung ist da für den Gärtner nicht angezeigt. Er sollte - am besten wöchentlich - den Buchsbaum gründlich auch im Inneren der Pflanze auf Raupenbefall kontrollieren. Auf ein und derselben Pflanze können verschiedene Entwicklungsstadien des Zünslers - Eier, Larven, Puppen und Raupen - gefunden werden. Erst im Herbst ist der Spuk - zumindest für das Jahr - vorbei.