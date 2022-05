Mit Hausmitteln Blattläuse natürlich bekämpfen

Was kann man gegen Blattläuse tun?

Zuerst einmal sollte der Gärtner nicht in Panik verfallen. In den seltensten Fällen richten Blattläuse eine Pflanze gänzlich zugrunde. Denn wimmeln sie auf einer Pflanze herum, freuen sich ihre natürlichen Feinde über das attraktive Nahrungsangebot. Blattläuse übernehmen im Ökosystem eine wichtige Rolle - als Nahrungsquelle für zahlreiche Tiere, so der Naturschutzbund Deutschland (NABU). Erst wenn die kleinen Pflanzenblutsauger überhandnehmen, weil es an Fressfeinden mangelt, muss man einschreiten.

Mit welchen Hausmitteln lassen sich Blattläuse bekämpfen?

Ist der Befall noch nicht allzu ausgeprägt, reicht oft schon eine harte Dusche, bei der die Blattläuse abgespült werden. Zudem kann man sie auch einfach mit der Hand abwischen oder mit einer Bürste abstreifen. Ein weiterer Tipp: Paketband mit der Klebefläche nach außen um die Hand wickeln und an die Blätter drücken. Zugegeben, das erfordert Geduld und muss auch öfter wiederholt werden. Aber die Mühe lohnt sich in der Regel. Reicht das nicht oder ist die Anzahl der befallenen Pflanzen - zum Beispiel im Garten - zu groß, kann man weitere Methoden probieren.

Natürlichen Feinden der Blattläuse eine Heimat bieten

Will man sein Gemüse ungespritzt genießen, muss man einen Weg finden, um die Blattläuse ohne Chemie loszuwerden. Verbündete im Kampf gegen die Blattläuse sind deren natürliche Feinde. Dazu gehören Schlupfwespen, Schwebfliegen, Florfliegen oder auch Marienkäfer. Blütenstreifen rund um den Gemüsegarten ziehen diese Tiere an. Die erwachsenen Tiere stürzen sich auf Pollen und Nektar, die Larven auf die Blattläuse. Auch Vogelnistkästen und Insektenhotels locken die natürlichen Feinde in den Garten.