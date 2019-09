Alles roger? Eichhörnchen lauschen dem Vogelgezwitscher

Lauschangriff auf Grauhörnchen

Für ihre Studie haben Biologen des Oberlin College in Ohio, USA, rund fünfzig Grauhörnchen, der in Nordamerika heimischen Eichhörnchenart, akustisch in die Irre geführt: Sie spielten den Hörnchen, die gerade auf Futtersuche waren, zunächst den Schrei eines Bussards vor. Der Raubvogel ist ein typischer Fressfeind der Grauhörnchen.

Anschließend folgte eine Aufnahme typischer Umgebungsgeräusche - entweder mit Vogelgezwitscher oder ohne.

Auf den Schrei des Bussards reagierten alle Eichhörnchen mit gesteigerter Wachsamkeit. Folgte jedoch gleich wieder Vogelgezwitscher, guckten sich die untersuchten Grauhörnchen weniger oft um und beruhigten sich insgesamt schneller als die Hörnchen, die nach dem Bussardschrei keine Vögel zwitschern hörten. Diese unterbrachen ihre Futtersuche häufiger und auch länger, waren also klar im Nachteil.

Bislang seien nur wenige Fälle beschrieben, wo Tiere nicht nur auf Warnrufe, sondern auf akustische Entwarnungen reagierten, so die Forscher. Und dann handele es sich eigentlich immer um eng miteinander verwobene Arten, die einander folgen oder Brutreviere teilen oder ähnliches. Doch da Grauhörnchen keiner einzelnen Art folgen und auch keine Art ihnen folgt, gibt es keinen einzelnen Ruf der Entwarnung für sie. Stattdessen reagieren sie auf das "Geschnatter" einer Vielzahl von Vogelstimmen.

Die Studie erschien Anfang September im Wissenschaftsmagazin PLOS ONE.