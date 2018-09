Eichhörnchen Warum wir Eichhörnchen jetzt füttern sollten

Wegen der Trockenheit sind viele Nüsse und Bucheckern verdorrt. Eichhörnchen sind deswegen in Not, weil sie nicht genügend zu fressen finden. Und das in der Zeit, in der sie eigentlich ihre Wintervorräte anlegen. Wir können ihnen aber dabei helfen, zu überleben.