Die lange Trockenheit des Sommers 2018 war auch für die Tierwelt anstrengend und kräfteraubend. Besonders litten die Eichhörnchen: In den Eichhörnchen-Auffangstationen in Bayern wurden so viele der kleinen Nagetiere abgegeben wie lange nicht.

"Kleinsäuger sind auf die Baumsamen angewiesen. Durch die Trockenheit sind Haselnüsse, Bucheckern und Walnüsse entweder vertrocknet vom Baum gefallen oder komplett verkümmert. Kleine Säuger wie die Eichhörnchen finden nicht mehr genügend Nahrung." Katja Bogner, Eichhörnchen Auffangstation in Schwarzenbruck (Landkreis Nürnberg)

Eichhörnchen brauchten Nahrung

Besonders in den Städten war das Nahrungsangebot für Eichhörnchen begrenzt. Und das gefährdete das Überleben der kleinen Nager, denn im Spätsommer und Herbst legen die Tiere ihre Nahrungsvorräte für den Winter an.

Eichhörnchen sind Winterruher, das heißt, sie erwachen während des Winters immer wieder und stehen auf, um etwas zu fressen. Dann greifen sie auf ihre angelegten Vorräte zurück. Nach einem trockenen Sommer können sie aber ihre Verstecke nicht mit Nahrung füllen. Es gibt einfach zu wenig Nüsse und Bucheckern. Können die Hörnchen im Winter aber nicht auf Vorräte zurückgreifen, sind sie gezwungen, bei kalten Temperaturen nach Fressbarem zu suchen. Das kann sie so entkräften, dass sie sterben.

Eichhörnchen füttern

Deswegen sollten wir die Eichhörnchen nach einem langen, heißen Sommer unterstützen. Und das können wir tun:

Besonders in den Städten sollten wir Eichhörnchen in diesem Jahr mit Nüssen füttern.

Schüsseln mit ungeschälten Haselnüssen und Walnüssen aufstellen. Und zwar an Stellen, die Katzen nicht so gut erreichen können

Sonnenblumenkerne sind auch eine gute Nahrungsquelle für die Rotröckchen. Ebenso Apfel- und Karottenstücke

Bitte keine Mandeln füttern - die sind wegen der Blausäure nichts für Eichhörnchen. Auch nie Kuhmilch anbieten, die vertragen Eichhörnchen gar nicht

Bei der Obst- und Nussernte einfach einen Teil für die Eichhörnchen auf den Bäumen lassen

Wasserschälchen für Eichhörnchen im Garten aufstellen

Auch sonst können wir in unseren Gärten einiges für die niedlichen Nager tun:

Für den Winter ein Eichhörnchen-Futterhäuschen an einem Baum anbringen

Regentonnen mit einem Deckel sichern - immer wieder ertrinken Eichhörnchen elend, weil sie am Rand der Regentonne abrutschen und daher nicht mehr aus dem Wasser kommen

Beim Fällen eines Baumes immer zuerst prüfen, ob sich nicht der Kobel (Bau) eines Eichhörnchens darin befindet, denn Eichhörnchen stehen unter Schutz

Was tun, wenn man ein Eichhörnchenbaby entdeckt?