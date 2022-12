Artikel mit Audio-Inhalten

Artikel mit Video-Inhalten

> Wissen > Adventskranz und Adventskalender: Bräuche im Advent

Adventskranz und Adventskalender: Bräuche im Advent

Am 27. November hat die Adventszeit begonnen, die erste Kerze am Adventskranz brennt. Auch die Türchen am Kalender werden bereits geöffnet. Aber woher kommen die Bräuche wie Adventskalender, Adventskranz und Co.? Welche Bedeutung hat der Advent?