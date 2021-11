vor etwa 1 Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Advent - Bedeutung und Bräuche in der Adventszeit

Die Vorfreude steigt: Am 28. November beginnt die Adventszeit, die erste Kerze am Kranz wird angezündet. Aber woher kommen die ganzen Bräuche wie Adventskalender, Adventskranz und Co.? Und welche Bedeutung hat der Advent?