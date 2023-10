Vom Diesel zur Batterie: MAN baut Nürnberger Motorenwerk aus

Die Zukunft nach dem Verbrenner – das ist auch für die MAN-Motorenwerke in Nürnberg ein existentielles Thema. Um sich dafür zu rüsten, baut das Unternehmen das Werk für die Batterien-Großserienproduktion in der Vogelweiherstraße.

Batterien für E-Flotte – für die Mobilitätswende gerüstet

Das Nürnberger Motorenwerk hat eine gut einhundert Jahre alte Tradition beim Bau von Dieselmotoren. Mit der neuen Batteriefertigung sei das Werk nun auch für die Mobilitätswende gerüstet, sagte MAN-Produktionsvorstand Michael Kobriger beim Spatenstich am Montag. Ab dem Jahr 2025 sollen dort rund 100.000 Batteriepacks im Jahr gebaut werden, die für den Antrieb von fernverkehrstauglichen Lastwagen und Bussen notwendig sind.

E-Batterien für rund 20.000 Laster pro Jahr

Der Konzern plant, dass bis zum Jahr 2030 die Hälfte seiner Flotte elektrisch angetrieben wird. Mit den in Nürnberg hergestellten Batterien können rund 20.000 Lastwagen pro Jahr ausgestattet werden. MAN investiert rund 100 Millionen Euro in die neue Produktion. Der Freistaat unterstützt die Batteriefertigung im MAN-Werk Nürnberg mit Fördergeldern von knapp 30 Millionen Euro, die für die Forschung rund um Lkw-Batterien bewilligt wurden.

Umschulungen auf Batteriefertigung

Geplant ist, dass im neuen Werk einmal rund 350 Beschäftigte arbeiten werden. Insgesamt liegt die Zahl der Mitarbeiter im Motorenwerk aktuell bei rund 3.500. Derzeit würden viele Beschäftigte von der Diesel- auf die Batteriefertigung umgeschult, sagte Betriebsrats-Chef Markus Wansch.

Große Batterie-Reichweiten erfordern entsprechende Ladestationen

Die Elektrolastwagen haben nach Angaben von MAN eine Tagesreichweite von 600 bis 800 Kilometer. Mit der nächsten Batteriegeneration seien sogar 1.000 Kilometer möglich, sagte Produktionsvorstand Kobriger. Damit könnten die Ansprüche der Speditionen für den Fernverkehr erfüllt werden. Für derart große Reichweiten ist allerdings ein leistungsfähiges Netz von Ladestationen Voraussetzung. Es soll nach Kobrigers Worten in den kommenden zwei Jahren aufgebaut werden. Die neuen Ladesäulen müssten in etwa dreimal so viel leisten wie derzeit.