Batterie-Spezialist BMZ expandiert nach Nordmazedonien

Ob in Elektroautos, PV-Anlagen, E-Bikes, Smartphones oder Akkubohrern: Lithium-Ionen-Batterien sind mittlerweile weit verbreitet und in verschiedensten Geräten verbaut. 2019 wurde den Erfindern des Lithium-Ionen-Akkus sogar der Chemie-Nobelpreis verliehen. Ein bayerisches Unternehmen gilt als Spezialist, wenn es um Lithium-Ionen-Batterien geht: Die BMZ Group, einer der größten Batteriehersteller Europas. Jetzt hat die Firma mit Sitz in Karlstein bekannt gegeben, dass sie expandieren wird.

Fünfter globaler Produktionsstandort in Nordmazedonien

Der Spezialist für Lithium-Ionen-Batterien hat auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, einen fünften globalen Produktionsstandort in Nordmazedonien zu gründen – nach Deutschland, den USA, China und Polen. Auf der Pressekonferenz unterzeichneten Vertreter der Regierung von Nordmazedonien und der BMZ einen Vertrag über die Expansionspläne des Unternehmens und die Förderzusagen des Landes. Demnach wird der Batteriehersteller in Skopje zunächst ein Firmengebäude anmieten und bis 2028 einen eigenen Produktionsstandort bauen.

Langfristig bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze

Vor Ort sollen 700 neue Arbeitsplätze entstehen, langfristig seien bis zu 1.000 Arbeitsplätze geplant. Ausschlaggebend für die Entscheidung zum neuen Standort in Nordmazedonien sei, dass der Balkanstaat für seine investorfreundliche Politik bekannt sei, so BMZ-Firmengründer und Geschäftsführer Sven Bauer. Zum einen seien die Förderungen durch die Regierung Nordmazedoniens für Hightech-Unternehmens besser, zum anderen sei es mit den Zollbestimmungen dort einfacher. Ein Vertreter der nordmazedonischen Regierung sprach von Vorteilen für sein Land und für die BMZ Group, in Anbetracht des Knowhows und der Arbeitsplätze in seinem Land.

BMZ Group erhofft sich neue Fachkräfte

Ein weiterer Punkt sich für Nordmazedonien zu entscheiden, sei auch der Fachkräftemangel an den Standorten Deutschland und Polen, so Sven Bauer. In dem Balkanstaat herrsche eine höhere Arbeitslosenquote und es gebe gut ausgebildete Menschen.

Der Businessplan der BMZ sehe zudem die Verlagerung verschiedener Produktionslinien aus den Werken in Deutschland und Polen nach Nordmazedonien vor. Ein Stellenabbau in den anderen beiden Ländern sei aber nicht geplant, so Bauer. Im Gegenteil: An diesen Standorten sei sogar weiteres Wachstum zu erwarten.

Unternehmen aus Karlstein weltweit vernetzt

Die BMZ Group ist ein globaler Player in der Entwicklung und Produktion von branchenübergreifenden Lithium-Ionen-Systemlösungen. Mit der Herstellung von Heim- und Industriespeichern für PV-Anlagen sowie Batterien für Elektromobilität fertigt BMZ das Herzstück der nötigen Infrastruktur für die Energie- und Verkehrswende. Hauptsitz hat die BMZ Group in Karlstein, unterhält weitere Produktionsstätten in China, USA und Polen und Vertriebsniederlassungen in Japan, Frankreich und Großbritannien und mehrere Forschungs- und Entwicklungsstandorte weltweit. Das Unternehmen hat aktuell etwa 2.300 Mitarbeiter.