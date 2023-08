Nürnberger "The Q" in Gefahr: Immobilienentwickler insolvent

Der Immobilienprojektentwickler Gerchgroup hat beim Amtsgericht Düsseldorf für mehrere Holdinggesellschaften Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Das hat das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt, zuerst hatte die "Wirtschaftswoche" darüber informiert. Gerch ist verantwortlich für die Projektentwicklung des Quelle-Areals an der Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Fürth. Das Gericht habe dem Antrag stattgegeben. Die Stadt Nürnberg sieht in einer ersten Reaktion den Umbau des Quelle-Areals nicht in Gefahr.

Stadt Nürnberg hat Ämter auf Quelle-Areal geplant

Mit 250.000 Quadratmeter Fläche ist das Areal des früheren Versandhauses Quelle die größte leerstehende Immobilie in Deutschland nach dem Flughafen Berlin-Tempelhof, so die Projektentwickler. Eigentlich sollte das Areal Abschnitt für Abschnitt wieder belebt werden. Erst am 11. Juli war Richtfest für den ersten Bauabschnitt gefeiert worden, der direkt an der Fürther Straße gelegen ist. Im Herbst 2024 sollte das neue Behördenzentrum der Stadt Nürnberg dort einziehen. Die Stadt wollte 42.000 Quadratmeter anmieten. Unter anderem sollte das Jugendamt, Sozialamt und eine Außenstelle des Einwohneramts im ehemaligen Quelle-Versandhaus unterkommen.

Außerdem sollte der Einzelhandel ins Erdgeschoss einziehen. Auch 1.100 Wohnungen sollten in den kommenden Jahren entstehen. 2028 sollte alles komplett umgebaut sein. In den Umbau des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes wollten die Düsseldorfer Projektentwickler 700 Millionen Euro investieren.

Entwarnung: Stadt Nürnberg sieht Umbau nicht in Gefahr

Die Stadt Nürnberg sieht den Umbau des ehemaligen Quelle-Geländes nicht in Gefahr. Das teilte der Pressesprecher der Stadt, Andreas Franke, dem BR auf Anfrage am Donnerstagmorgen mit. Die Gerchgroup war von der Stadt mit dem Umbau des Areals beauftragt worden. Seinen Worten zufolge, geht die Stadt Nürnberg derzeit davon aus, dass trotzdem alle Verträge erfüllt werden können. Die Stadt gehe davon aus, dass die Umzugspläne im Herbst klappen, da der insolvente Immobilienentwickler betont habe, dass die einzelnen Immobilienprojektgesellschaften bestehen bleiben, so Franke. Eine solche sei auch für die Entwicklung des ehemaligen Quelle Versandhausgeländes zuständig.

Die Verträge mit dem Unternehmen würden derzeit noch einmal überprüft. Sollte es zu einem Verzug beim Umzug kommen, bleiben die Ämter noch an den alten Standorten. Für die Bürgerinnen und Bürger soll es laut Franke nicht zu Beeinträchtigungen kommen.

Stadtsprecher Andreas Franke zur Zukunft von "The Q"