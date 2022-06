Ehemaliges Quelle-Versandzentrum: Umbau im Zeitplan

Der Umbau des ehemaligen Quelle-Versandzentrums in Nürnberg ist im Zeitplan. Im Jahr 2024 will die Stadt Nürnberg die ersten Büros in dem denkmalgeschützten Bau eröffnen, der dann unter dem Namen "The Q" firmieren wird, sagte Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) bei einer Besichtigung der Baustelle.

Quelle-Versandzentrum: Zweitgrößte Immobilie in Deutschland

Das Gebäude ist dem Investor Gerchgroup zufolge nach dem Flughafen Tempelhof in Berlin die zweitgrößte zusammenhängende leerstehende Immobilie in Deutschland. Es hat eine Fläche von derzeit 250.000 Hektar. Der Düsseldorfer Projektentwickler baut das lange leerstehende Gebäude für 700 Millionen Euro um. Dabei wird die Nutzfläche um gut ein Viertel reduziert. So werden zum Beispiel große Lichthöfe eingezogen. Anders sei es nicht möglich, die Flächen gut zu belichten und nutzen zu können, sagte Gerch-Vorstand Marc Thiel.