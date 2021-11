Bangen beendet: Künstler dürfen im Quelle-Heizhaus bleiben

Der Immobilienentwickler Gerchgroup und das "Quellkollektiv e.V." haben einen Mietvertrag unterzeichnet. Damit können die Künstler und Gruppen des kreativen Vereins auf dem Areal bleiben und die Räumlichkeiten als Ateliers, Begegnungsstätten und Veranstaltungsort nutzen. Wie die Gerchgroup mitteilt, wurde der Vertrag für das sogenannte Heizhaus, das dem denkmalgeschützten Quelleareal gegenüberliegt, langfristig abgeschlossen. Neben den rund 2.100 Quadratmetern im Gebäude wird auch eine Freifläche von ca. 1.000 Quadratmetern für einen Stadtgarten an den Verein Bluepingu vermietet.

Quellkollektiv über zwei Jahre lang ohne Mietvertrag

Das Quellkollektiv hatte lange bangen müssen, ob es im Heizhaus bleiben darf. Seit dem Verkauf des Quelle-Areals vom vormaligen Eigentümer Sonae Sierra an die Gerchgroup 2018 hatte der Verein keinen Mietvertrag. Dem Verein gehören gut 80 Kreativ- und Kulturschaffende aus dem Raum Nürnberg an, die sich in einem Netzwerk bei unterschiedlichen Projekten aus den Bereichen Kunst, Ökologie, Stadtentwicklung und Bildung austauschen und unterstützen.

Auch Behörden, Geschäfte und Wohnungen in der Quelle

Das Heizhaus ist Teil des Gesamtprojektes "The Q". Unter diesem Namen will die Gerchgroup aus Düsseldorf das ehemalige Quelle-Gelände in den kommenden Jahren zu einer sogenannten "Mixed-Use-Immobilie" umwandeln, das heißt, einer Immobilie, in der die unterschiedlichsten Mieter einziehen. In verschiedenen Bauabschnitten werden ein Behördenzentrum der Stadt Nürnberg eingerichtet sowie Einzelhandels-Geschäfte. In weiteren Bauabschnitten sind bis zu 1.100 Wohnungen geplant.

Ehemaliges Quelle-Versandzentrum zweitgrößte Immobilie in Deutschland

Nach dem Umbau wird "The Q" eine oberirdische Bruttogrundfläche von etwa 170.000 m² aufweisen. Der Immobilienentwickler investiert rund 700 Mio. Euro in das Gesamtprojekt. Von außen soll die Architektur des ehemaligen Quelle-Versandzentrums noch immer erkennbar sein. Innen werde hingegen nach modernsten Standards gebaut, heißt es von der Gerchgroup.

Das ehemalige Quelle-Gebäude ist mit einer Gesamtfläche von 250.000 Quadratmetern nach dem Flughafen Berlin-Tempelhof die zweitgrößte leerstehende Immobilie im Land. Seit der Insolvenz war das Gebäude weitgehend ungenutzt.