Strompreise und Mittelstand: Warten auf ein Wunder

Stadtwerke: "Wir sind auch ein Betrieb"

Beim Gesprächstermin zwischen der Firma Hefele und den Plattlinger Stadtwerken macht Stadtwerkechef Stefan Kopp gleich zu Beginn klar, dass die Stadtwerke nicht viel tun können: "Wir kaufen den Strom über den Börsenpreis ein." Kopp hat Verständnis für die Situation von Firmen wie Hefele. Aber: "Verstehen Sie auch unsere Situation: Wir sind auch ein Betrieb, auch wir müssen schauen, dass es weitergeht."

Strompreise abhängig von Gaspreisen

Stefan Kopp erklärt, dass die Steigerung der Strompreise auch mit den hohen Gaspreisen zusammenhängt. Strom wird auch über Gaskraftwerke erzeugt. An der Strombörse in Leipzig bestimmt immer das teuerste Kraftwerk, das gerade noch notwendig ist, um den Strombedarf zu decken, den Gesamtpreis. Das nennt sich "Merit Order". Die Gaskraftwerke wurden aktiviert - und bestimmen den extrem hohen Preis für den gesamten Strom.

Stromsparen vs. Sicherheit

In der Plattlinger Firma Hefele ist man aber auf Strom angewiesen, wie bei den Elektrostaplern in der Halle. Hoher Stromverbrauch findet sich auch in der Bäderausstellung: Duschen oder Waschbecken sollen hier glänzen und strahlen - nur so kann das Unternehmen dem Online-Handel trotzen, wie Fertl sagt: "Wie etwas wirkt, darauf hat das Licht einen großen Einfluss."

Zugleich wird aber auch Strom gespart. Allein die Hofbeleuchtung würde beim aktuellen Strompreisangebot mehr als 12.000 Euro im Jahr kosten. Deswegen hat man auf LED umgerüstet. Ganz verzichten geht aber nicht: "Die große Herausforderung ist ja, einen Mittelweg zu finden zwischen 'wir sparen Strom und wir bekommen ein Sicherheitsproblem'", so Fertl.

Verständnis, aber kein Entgegenkommen

Der Gesprächstermin zwischen der Firma und den Stadtwerken hat gezeigt: Es gibt keinen Verhandlungsspielraum beim Strompreis-Angebot, dafür gegenseitiges Verständnis für die jeweilige Lage, so Fertl und Kopp. Nichtsdestotrotz: Das teure Strompreis-Angebot nimmt Unternehmenschefin Stefanie Fertl nicht an - sondern will auf ein Wunder warten, wie sie sagt.